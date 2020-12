LA GIORNATA

Il grande giorno è arrivato anche qui e si respira finalmente, dopo mesi di buio, aria di speranza e fiducia. C'è grande fermento intorno alla tensostruttura nuovissima allestita davanti al pronto soccorso dell'ospedale Goretti: forze dell'ordine schierate, rappresentanti delle istituzioni, medici, infermieri e il personale e i vertici dell'azienda sanitaria. Arrivano il prefetto Maurizio Falco, il sindaco Damiano Coletta e poi il presidente della Regione Nicola Zingaretti e l'assessore Alessio D'Amato, i consiglieri regionali pontini, il questore. All'interno del tendone si preparano le fiale, scongelate, diluite e divise in cinque siringhe da inoculare alle prime operatrici pontine, tre infermiere e due medici, a loro volta chiamate a vaccinare i colleghi nelle fasi successive della campagna. Per tutti questa è una giornata storica, non un punto di arrivo ma certamente l'inizio di una strada per uscire dall'incubo. Il 29 dicembre 2020 rappresenta questo per tutti i presenti.

IL PRESIDENTE

«E' un'occasione per dire grazie ancora una volta a tutti gli operatori sanitari della nostra regione e della provincia di Latina. Ormai da mesi, dal 29 gennaio, quando i primi due turisti cinesi furono individuati a Roma positivi al virus, ogni giorno e ogni notte c'è una parte del Paese che lotta per la vita e la salute ha esordito il presidente Zingaretti - Insieme a loro schierati nella lotta al virus le forze dell'ordine, gli operatori e gli amministratori. Credo che la battaglia sarà ancora lunga. Oggi non è la fine del Covid, ma l'inizio di una nuova stagione. Perché finalmente si è accesa una piccola fiamma alla fine del tunnel e questo non può che darci speranza. La vaccinazione dovrà coinvolgere milioni di italiani, abbiamo davanti mesi in cui dobbiamo ancora stringere i denti».

L'ASSESSORE

L'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ringrazia gli operatori sanitari e annuncia l'arrivo di altre scorte nelle prossime ore, circa 2mila: «La vaccinazione continuerà 7 giorni su 7, senza sosta. Inizieremo anche con le Rsa, con le prime tre individuate dalla Asl. L'obiettivo è di completare in gennaio l'operazione su tutti i sanitari e gli ospiti delle Rsa». Per l'intera provincia è un momento simbolico, ma anche l'avvio concreto della più vasta e massiccia campagna vaccinale del Paese che proseguirà, come precisa il direttore sanitario della Asl Giuseppe Visconti, per tutto il 2021 coinvolgendo la più ampia fetta di popolazione possibile.

LE VACCINAZIONI AI SANITARI

Dopo le prime cinque fiale è la volta del personale che farà parte delle squadre di vaccinatori e poi di medici e primari dei reparti covid e del personale Asl. Tra loro ci sono la dirigente del pronto soccorso Rita Dal Piaz, il responsabile del dipartimento di Assistenza primaria Loreto Bevilacqua, il direttore sanitario del Goretti Sergio Parrocchia, il primario di Malattie Infettive Miriam Lichtner, il dirigente della Medicina generale Giuseppe Campagna. Sono qui per ricevere il vaccino e dimostrare ai cittadini che questo è il momento della fiducia e della speranza. «Un giorno importante per gli operatori sanitari commenta Parrocchia - ma anche per tutti i cittadini d'Italia, del Lazio e di Latina perché il vaccino rappresenta la speranza di sconfiggere questo virus. Il vaccino non sarà sicuramente l'unico strumento ed è per questo che bisognerà ancora adottare tutte le misure di sicurezza».

IL SINDACO COLETTA

«Dobbiamo mettere da parte la disinformazione e lo scetticismo commenta il sindaco Le informazioni che ci arrivano dalla scienza sono sufficienti a convincerci che è un dovere morale ed etico vaccinarsi. Come sindaco sono già testimonial proprio per promuovere questa cultura. Il vaccino è la luce in fondo al tunnel».

Laura Pesino

Video su IlMessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA