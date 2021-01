IL PUNTO

Procede senza intoppi la somministrazione dei vaccini anti-Covid ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta e al personale degli studi medici in provincia di Latina. Ma a ieri avere un aggiornamento del numero di adesioni di queste categorie alla campagna vaccinale è stato impossibile. A spiegare il piccolo rebus è stato il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile Asl delle vaccinazioni: «Al momento il dato sulle diverse categorie non è disponibile perché la registrazione dell'avvenuta somministrazione entra in un conteggio complessivo».

Il 28 dicembre scorso, oltre dieci giorni fa, sono state effettuate 420 chiamate, tramite sms, rivolte a medici di medicina generale, pediatri e personale di studio. «Nell'immediatezza ha aggiunto il dottor Giovanni Cirilli, presidente regionale e provinciale della Fimmg hanno dato conferma in 250». Centosettanta in meno, cosa vuol dire che a Latina e in provincia ci sono medici per così dire no vax? «Sicuramente qualcuno spunterà fuori risponde Cirilli ma parlare ad oggi di mancata adesione da parte di 170 medici è fuorviante, perché sono trascorsi diversi giorni e quindi chi non ha risposto nell'immediatezza potrebbe averlo fatto nei giorni successivi». Il dottor Cirilli, medico di famiglia a Cisterna, si è sottoposto a vaccinazione domenica 10 gennaio: «E' stata una bella esperienza, vissuta tranquillamente. Sono stato accolto con estrema professionalità». Il presidente Fimmg ha ricevuto il vaccino anti-Covid all'ospedale di Latina. «Dipende dal distretto aggiunge oltre a Latina i vaccini vengono somministrati anche a Terracina e Formia».

Soddisfatto della sua vaccinazione anche il dottor Luigi Martini, medico di famiglia a Sabaudia, referente provinciale del Sindacato medici italiani (Smi): «Devo dire che l'organizzazione messa in piedi dal dottor Bevilacqua, per la mia esperienza, rasenta la perfezione. Al ricevimento dell'sms viene chiesta una conferma e la compilazione di una scheda relativa a informazioni personali su eventuale contagio e quanto altro. Ieri (domenica 10 gennaio per chi legge, ndr), presentatomi per la vaccinazione, ho atteso due minuti». Il dottor Martini, referente Smi, ha numerosi contatti con i colleghi e partecipa a numerose chat in cui si affrontano tematiche mediche, come appunto quella dei vaccini. Ci sono medici contrari al vaccino anti Covid? «C'è qualche medico scettico, o meglio timoroso risponde il dottor Martini -. Ma questo fa parte dell'attenzione che ogni singolo medico ha nell'uso dei farmaci, sui pro e i contro. Diciamo che in questo momento siamo favorevoli alla vaccinazione, perché i pro sono sicuramente superiori ai contro. Qualche timore, più da paziente che da medico, ritengo sia legittimo».

Cosa succede se un medico di famiglia rifiuta il vaccino? «Non sono al momento a conoscenza di medici no vax iscritti all'Ordine dei medici di Latina ha risposto il presidente Maria Giovanni Righetti - ma chi non s vaccina rischia la sospensione». Il dottor Righetti minaccia così procedimenti disciplinari sulla stregua di altri Ordini, come ad esempio quello di Roma. Il dottor Bevilacqua al riguardo ha precisato che, in caso di mancata adesione da parte di medici alla campagna vaccinale anti Covid la segnalazione della Asl sarà effettuata alla Regione Lazio: «Sarà la Regione a decidere su eventuali provvedimenti».

Rita Cammarone

