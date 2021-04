17 Aprile 2021

L'EMERGENZA

Latina ormai vicina al traguardo delle 100mila vaccinazioni e che preme sull'acceleratore in vista dell'apertura alle fasce più giovani. Latina che fronteggia questa violenta terza ondata della pandemia, con un ospedale che conta 174 ricoveri per covid e che resta in prima linea anche per le patologie tempo dipendenti. E ancora, Latina che ha cominciato a curare i suoi pazienti con gli anticorpi monoclonali diventando la seconda realtà della regione per numero di pazienti trattati (70). E' un quadro completo quello fornito dalla direttrice della Asl pontina Silvia Cavalli in occasione della visita al Goretti dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, accolto e guidato anche dal prefetto Maurizio Falco, dal sindaco Damiano Coletta, dal direttore sanitario dell'ospedale Sergio Parrocchia e dai consiglieri regionali Enrico Forte, Salvatore La Penna e Giuseppe Simeone. Ma oltre a un'analisi della situazione si guarda avanti, ai prossimi passi da programmare nella lotta contro la pandemia, a partire dall'apertura di un nuovo hub vaccinale nel capoluogo funzionale all'apertura della campagna alle fasce di età più giovani.

I VACCINI

Il polo della ex Rossi Sud si presta proprio a questa possibilità e potrebbe dunque trasformarsi nei prossimi mesi in un drive-in per la vaccinazione destinato agli under 60, sul modello di quello pensato per Valmontone. Proprio qui dunque è stato effettuato un sopralluogo subito dopo la visita all'ospedale, mentre l'ultima tappa pontina dell'assessore è stata al centro anziani di via Vittorio Veneto, dove proprio in questi giorni è stata aperta una nuova ala per la somministrazione del siero Pfizer che consentirà di incrementare le somministrazioni per gli over 80. «Siamo all'ultimo miglio e non bisogna cedere commenta la direttrice Cavalli Ci sono diverse progettualità in cantiere. Latina potrà avere il suo hub vaccinale che consentirebbe nel periodo di estivo di lavorare sulle fasce di età più giovani in modo massivo». La Asl insomma spinge sull'acceleratore e proprio il 15 aprile ha raggiunto il record delle 2.560 somministrazioni in 24 ore (l'altro ieri erano state 2.143) rispetto a una media giornaliera passata dalle 1.119 di marzo alle 1.628 di aprile. Ad oggi si contano più di 96.400 vaccinazioni (tra cui 28.500 seconde dosi) e si viaggia speditamente verso il primo traguardo delle 100mila.

Si accelera però anche sulle agende degli over 80 e la direttrice generale lo annuncia a chiare lettere: «La campagna vaccinale sta decollando anche nella Asl di Latina ed ha anche le gambe dei medici di medicina generale. Voglio ringraziarli perché rappresentano un contributo fondamentale e sempre più consistente. Siamo orgogliosi di poter dire che ieri (il 15 aprile ndr) sono stati fatti 660 vaccini solo da parte dei medici. Puntiamo a chiudere entro il 25 di aprile la classe di età degli ultra 80enni attraverso un'anticipazione di tutte le prenotazioni. Per un'altra categoria, quella delle persone fragili, pensiamo di completare entro maggio».

I RICOVERI

Intanto, prosegue lo sforzo grandissimo del Goretti nel fronteggiare la violenza di questa terza ondata, con 174 posti letto covid sui 328 totali dell'ospedale. Il numero di ricoveri è stato molto più elevato che nella prima fase ha precisato la manager Cavalli - I restanti 154 posti letto garantiscono le reti tempo dipendenti, di assoluto rilievo per la provincia. Vengono poi garantite risposte per le patologie oncologiche, ematologiche e malattie infettive diverse dal covid. E' stato per noi fondamentale il fatto di essere parte di una rete ospedaliera che ci ha fornito un grandissimo supporto, dandoci la possibilità di non essere soli nel gestire questa emergenza. Di importanza primaria è poi il lavoro del dipartimento di prevenzione della Asl, che svolge quotidianamente l'attività di contact tracing sui contagi che permettono di controllare la diffusione del covid. «Per i tamponi, settimanalmente spiega ancora la direttrice Asl - abbiamo 5.355 possibilità di accesso attualmente utilizzate all'82%».

Laura Pesino

