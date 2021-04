13 Aprile 2021

IL PIANO

Aperta ieri mattina la nuova sede vaccinale Pfizer del capoluogo pontino. Il servizio anti-Covid è stato trasferito dal tendone esterno dell'ospedale Goretti al centro anziani Vittorio Veneto sulla circonvallazione, nella zona di piazza del Quadrato a Latina. La sala da ballo del centro anziani, ora adibita per le vaccinazioni degli ultra 80enni e delle persone fragili, da metà febbraio fino al 7 aprile scorso è stata utilizzata per le somministrazioni dei vaccini Astrazeneca, che dall'8 aprile si svolgono invece presso il teatro San Francesco di via dei Cappuccini, nel quartiere del Piccarello. Trecento circa le inoculazioni di Pfizer effettuate ieri nella nuova location di viale Vittorio Veneto dove da domani, 14 aprile, sarà messo a disposizione - ha affermato il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina - un secondo ambiente per consentire un maggior numero di somministrazioni al giorno fino al completamento delle vaccinazioni agli ultra 80enni. Al vaglio l'ipotesi dell'impiego di uno steward per indirizzare gli utenti nella sala 1 o nella sala 2, ieri in corso di allestimento. La Asl ha organizzato per domani alle 9.30 l'inaugurazione della nuova ala, messa a disposizione del Comune di Latina per il servizio vaccinale.

L'OBIETTIVO

A seguito dell'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza Covid, emessa sabato scorso 9 aprile, la Asl pontina aveva fissato la conclusione delle prime vaccinazioni in favore degli over 80 al 30 aprile prossimo; ieri l'obiettivo è stato anticipato al 25 aprile, ha chiarito Bevilacqua. Oltre al potenziamento della sede di Latina, al fine del raggiungimento del nuovo obiettivo pontino, è stata predisposta a partire da giovedì 15 aprile l'apertura a Gaeta, presso il Di Liegro, di un altro centro vaccinale operativo per la somministrazione Pfizer, che va ad aggiungersi a quelli di Latina, Aprilia, Priverno, Fondi e Formia.

I NUMERI

La campagna vaccinale in provincia di Latina ha sfiorato con la giornata di ieri le 88mila somministrazioni, portando il numero degli immunizzati con la seconda dose ad oltre 26mila. Sabato scorso sono state inoculate 200 dosi di vaccini Pfizer, in aggiunta alle somministrazioni programmate per la stessa giornata, facendo schizzare il numero complessivo a 1.979 inoculazioni giornaliere. Le 200 dosi sono state iniettate a chi è stato scartato per la somministrazione Astrazeneca in quanto non ritenuta adatta alle patologie in corso, valutate con anamnesi medica in sede di vaccinazione. Aperte da oggi, 13 aprile, sul portale SaluteLazio, le prenotazioni per la fascia d'età 61-60 anni (classi 1960 e 1961). Attesa per oggi la nuova fornitura, per Latina e provincia, di Pfizer. In programma la dotazione per i medici di famiglia pari a 300 flaconi, per un totale di 1.800 dosi, da somministrare ai propri pazienti. Il primo arrivo del vaccino Jhonson&Jhonson è previsto per il 19 aprile; nei due giorni successivi le dosi saranno somministrate ai detenuti e agli agenti di Polizia penitenziaria all'interno del carcere di Latina.

Rita Cammarone

