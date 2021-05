7 Maggio 2021

LA CAMPAGNA

Boom di vaccini anti-Covid ieri a Latina e in provincia: raggiunte per la prima volta 4.176 somministrazioni di dosi in un giorno (dato delle 20 riportato su SaluteLazio). Mercoledì era stato di 3.520 contro una media dell'ultima settimana di 2.661 inoculazioni ogni 24 ore. L'estensione della rete di somministrazione ha conferito in pochi giorni un visibilissimo incremento dell'efficienza della campagna vaccinale organizzata dalla Asl di Latina. Già dalla scorsa settimana sono state attivate diverse sedi per le inoculazioni dei farmaci presso strutture private. «I dati confortanti arrivano in concomitanza anche con il potenziamento del servizio presso l'Icot a Latina e sempre nel capoluogo dell'attivazione d presso la casa di cura San Marco e il ripristino dell'utilizzo del tendone del Goretti. Ad Aprilia si aggiunge, ai centri di vaccinazione già operativi, anche la sede San Michele Hospital di via Monticello». Nella rete c'è anche il contributo dei medici di base. Con le oltre 4.000 dosi somministrate ieri, le inoculazioni totali dall'inizio della campagna di vaccinazione ha superato quota 150.600. Alle 20 di ieri risultavano immunizzati 47.997 pontini. Intanto oggi a Ponza sarà completata la vaccinazione di massa degli over 58. La maggiore delle Isole Pontine ha raggiunto con le inoculazioni di ieri quota 640 dosi somministrate, contando anche le vaccinazioni effettuate a marzo degli ultra 80enni. A Ventotene sono state somministrate in tutto 234 dosi di farmaci anti-Covid, di cui 180 agli over 80 due mesi fa.

Dalla mezzanotte di oggi partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 55 - 54 anni (nati 1966 e 1967). Dal 4 maggio la vaccinazione è aperta anche ai 56enni e 57enne, e dal 5 maggio alle persone, nate dal 1962 al 2003, con codici di esenzione per malattia rara. La relativa tabella è disponibile sul sito SaluteLazio. È altresì disponibile sullo stesso portale la tabella indicante i codici di esenzione delle patologie per le persone con comorbidità di età compresa tra i 18 e i 59 anni che possono accedere alla prenotazione dedicata.

Rita Cammarone

