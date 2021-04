16 Aprile 2021

IL PIANO

Raddoppia l'offerta vaccinale anti-Covid a Latina e in provincia, aumentano i numeri delle somministrazioni giornaliere.

Con il primo giorno di apertura della seconda sala del centro vaccinale di viale Vittorio Veneto, nel capoluogo, e la fornitura dello stesso farmaco ai medici di famiglia pontini, le inoculazioni totali (comprensive anche delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca), effettuate mercoledì, sono schizzate a quota 2.128, contro la media di 1.500 della scorsa settimana. Ieri, con l'ulteriore spinta avuta grazie al servizio aggiuntivo per le somministrazioni Pfizer aperto a Gaeta, presso il Di Liegro, nel pomeriggio già si contavano 2.022 inoculazioni effettuate in tutti i centri vaccinali pontini, a operazioni non ancora concluse. Dopo il potenziamento delle vaccinazioni Pfizer, in provincia di Latina arriva anche l'accelerazione sul fronte Astrazeneca, che l'autorità del farmaco ha raccomandato per un uso preferenziale da destinare alle persone di età superiore a 60 anni.

Ma torniamo all'accelerazione pontina su Astrazeneca, al netto delle disponibilità del farmaco le cui consegne, a livello nazionale, risultano in ritardo: ieri la direzione strategia della Asl di Latina ha fatto sapere che, a partire da oggi 16 aprile, nella sede vaccinale di Latina, presso il teatro San Francesco, si passerà dalle 130 dosi giornaliere alle 260, mentre all'ospedale Fiorini di Terracina si passerà da 90 a 160 e presso la sede di Formia, in via Spaventola, da 80 a 200. Un incremento di 320 dosi complessive in più al giorno che, nelle intenzioni della Asl pontina di concerto con la Regione Lazio, consentirà di incrementare, sulla piattaforma informatica di prenotazione, le agende di somministrazione. Finora dai 60 anni in su sono state aperte tutte le classi di età e i primi richiami sono attesi a partire dalla prima decade di maggio, a 10 settimane dall'avvio della campagna vaccinale Astrazeneca con le prime dosi somministrate al personale scolastico e universitario, alle forze dell'ordine, ai volontari di protezione civile, e agli ordini professionali dei sanitari a partita Iva. L'accelerazione su Astrazeneca, per la direzione strategica della Asl, costituisce «un ulteriore step nel processo di riorganizzazione della campagna vaccinale che, grazie a interventi specifici resi possibili dal lavoro del personale coinvolto, mira a ridurre l'impatto della pandemia nel territorio pontino».

LA VISITA

L'avvio del potenziamento Astrazeneca a Latina e in provincia coincide con la visita dell'assessore regionale alla Sanità ai centri vaccinali del capoluogo e all'ospedale Goretti. Oggi, infatti, l'assessore Alessio D'Amato è atteso in città e incontrerà la stampa, insieme al direttore generale della Asl pontina, Silvia Cavalli, per illustrare nuove iniziative utili alla lotta al Coronavirus. Sul portale regionale SaluteLazio risulta che sono state eseguite in totale, dall'inizio della campagna vaccinale fino alle 18 di ieri, 93.594 inoculazioni, di cui 53.421 alle donne e 40.173 agli uomini. Sullo stesso numero di inoculazioni, 35.411 hanno riguardato gli over 80; 7.215 gli over 90. Dall'avvio della campagna allo stesso orario di ieri sono stati immunizzati, con la seconda dose, 27.174 pontini.

