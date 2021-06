LA CAMPAGNA

Il prossimo fine settimana sarà il primo dedicato alla vaccinazione anti-Covid degli adolescenti in provincia di Latina. Una buona notizia che si aggiunge al dato record di 5.000 dosi giornaliere somministrate ieri negli hub, nelle farmacie e presso i medici di famiglia pontini. La Asl ha organizzato in quattro centri la somministrazione del farmaco Pfizer per i ragazzi di età compresa tra i 12 anni (già compiuti) e i 16 anni (classe 2005), nell'ambito dell'open day Junior indetto dalla Regione Lazio per il 12 e 13 giugno. La vaccinazione sarà effettuata presso il Goretti di Latina, l'ospedale San Giovanni di Dio a Fondi e la Casa della salute, ex ospedale Di Liegro, di Gaeta. Le prenotazioni on-line, a cura esclusiva di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci, partiranno domani alle 18, sul sito Salute Lazio nella card dedicata. Diversamente gli interessati potranno rivolgersi ai pediatri di libera scelta. Da oggi e fino al 13 giugno tutti gli over 18 potranno partecipare all'open week Astrazeneca. In provincia di Latina la somministrazione dedicata sarà effettuata presso il teatro San Francesco di Latina e i locali di via Spaventola a Formia dalle 8.30 alle 16.30, l'ospedale Fiorini di Terracina, dalle 8.30 alle 16, e presso l'ex Rossi Sud di Latina dalle 14 alle 20. È necessario prenotarsi e presentarsi muniti di ticket virtuale, scaricabile sulla app Ufirst, fino ad esaurimento disponibilità. Intanto la campagna vaccinale pontina, con la sua rete e grazie alle forniture costanti di farmaci, sta ottenendo in questi giorni numeri finora mai visti. Ieri alle 19 i contatori del portale regionale, ad operazione non ancora concluse, hanno segnato come dato giornaliero pontino 4.947 dosi inoculate. Con la giornata di ieri salgono a 85mila le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale, a oltre 276mila quelle raggiunte da almeno una dose di farmaco anti-Covid.

R.Cam.

