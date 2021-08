Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:02

LA CAMPAGNA

Vaccino libero presso gli hub pontini dal primo al 15 settembre prossimi. In questo intervallo di tempo, infatti, sarà possibile sottoporsi a inoculazione dei farmaci anti-Covid purché dotati di tessera sanitaria. L'iniziativa, senza prenotazione, è aperta a tutte le fasce di età. «Il sistema con accesso diretto fanno sapere dalla Asl di Latina - permetterà un'ulteriore accelerazione della campagna vaccinale in vista del ritorno dei ragazzi sui banchi di scuola e della ripresa di tutte le attività commerciali e industriali del territorio». Da lunedì 23 agosto scorso e fino al prossimo 31 agosto, intanto, si procede a vaccinazione anti-Covid con prenotazione. Dopo settimane di chiusura delle agende per le prime dosi, la Asl di Latina ha avuto a disposizioni nuove forniture che hanno consentito di ripristinare, fino a fine mese, il servizio al completo. Dal 16 al 22 agosto sono stati somministrati solo richiami, sabato 21 e domenica 22 si sono tenuti con scarso riscontro gli Open day Junior (effettuati nell'ultimo fine settimana con scarsa adesione). Positivo il bilancio del camper itinerante che si è fermato a Fondi per tre giorni: domenica somministrate 500 dosi di Johnson&Johnson, pari al totale della disponibilità; lunedì 378 inoculazioni su 500 dosi programmate, ma non per carenza di utenti quanto per un piccolo problema di ordine pubblico dovuto alla fila che ha comportato la sospensione delle attività per un paio di ore; buono l'afflusso anche ieri, giornata di ultimo appuntamento con il camper. La vaccinazione itinerante e le nuove prime dosi disponibili presso gli hub pontini ha fatto risalire le vaccinazioni giornaliere fino a circa 2.000, contro le circa 1.300 della settimana scorsa. Dopo l'hackeraggio del sistema informatico regionale, è stato ripristinato il servizio di prenotazione ReCUP. Pertanto, gli sportelli Cup dell'Asl di Latina sono di nuovo operativi per lo svolgimento di operazioni di prenotazione e pagamento ticket. L'azienda ha attivato un call center per ricontattare l'utenza che nei giorni scorsi ha richiesto una prenotazione specialistica.

R.Cam.

