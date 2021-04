14 Aprile 2021

Circa il 10% dei prenotati per la vaccinazione Astrazeneca, in provincia di Latina, non si presenta all'appuntamento. Il dato fornito dal dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl pontina, va nella stessa direzione dell'allarme lanciato da alcuni medici di famiglia. A Latina, Enzo De Amici ha riscontrato nell'ambito delle vaccinazioni anti-Covid effettuate presso il suo studio di medico di famiglia che su 11 pazienti inviati alla somministrazione di Astrazeneca, in base all'ultima fornitura di flacone ricevuta la scorsa settimana, in sei hanno rifiutato. «A questi si aggiungono altri pazienti ha affermato - che prima si sono prenotati sulla piattaforma regionale e poi o hanno disdetto o non si sono presentati all'appuntamento fissato presso il centro vaccinale prescelto. Il fenomeno, sia pure con numeri meno evidenti, lo ha rilevato anche Salvatore Schintu, medico di medicina generale a Sabaudia, da ieri più concentrato sulla vaccinazione Pfizer avendo appena preso in consegna quattro flaconi, corrispondenti a 24 dosi, da somministrare a domicilio in favore dei pazienti più vulnerabili per età e patologie. Anche alcuni pazienti della dottoressa Tommasina Mallozzi, medico di medicina generale a Minturno, fanno le bizze di fronte alla vaccinazione Astrazeneca: Alcuni non si presentano all'appuntamento al centro vaccinale, altri lo hanno disdetto nella speranza di trovare di meglio e sono disposti anche a scegliere centri vaccinali fuori zona.

Si apre così la caccia al vaccino Pfizer. Ma non è semplice. Chi entra sulla piattaforma regionale per la prenotazione del vaccino, a meno che non è over 80, viene proiettato in automatico su Astrazeneca. Ma non è detto, dipende dalla disponibilità del farmaco. Così chi è a caccia di Pfizer ad ogni costo, confermerà l'appuntamento soltanto nel caso in cui la data del richiamo è distante dalla prima dose di 21 giorni contrariamente alle 10 settimane previste per quello del farmaco anglo-svedese. E' di ieri l'ultima nota informativa dell'Aifa rivolta agli operatori sanitari affinché vigilino su segni e sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia e informino di conseguenza i vaccinati. A Latina e in provincia un'attenta anamnesi in sede vaccinale ha dirottato, sabato scorso, 200 utenti alla vaccinazione Pfizer, perché non idonei all'uso del vaccino Astrazeneca. Un dato tranquillizzante, rispetto a mille dubbi. Dall'inizio della campagna vaccinale, in provincia di Latina sono state somministrate circa 17mila dosi di Astrazeneca e 71mila dosi di Pfizer.

Rita Cammarone

