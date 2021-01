© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOLa campagna di vaccinazione prosegue in provincia di Latina, con altre 600 somministrazioni ieri per un totale di 2.433. Ieri sono partite anche all'Icot e alla Clinica Città di Aprilia oltre che in tre Rsa individuate dalla Asl. L'obiettivo è arrivare a quota 6500 persone vaccinate, tra il personale sanitario e Rsa, entro febbraio. Ma la gestione è complessa e dopo la segnalazione del senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, secondo il quale alcuni dirigenti Asl con mansioni da ufficio stanno ricevendo le dosi passando avanti al personale medico e infermieristico, è lo stesso direttore generale dell'azienda sanitaria a fornire chiarimenti. «La gestione del processo della vaccinazione, per una serie di ragioni delle quali molte sono già note, è assai complesso in questa fase spiega - Da un lato infatti ci sono i temi, esogeni all'Azienda, legati alla pianificazione degli approvvigionamenti delle dosi che, come noto, è gestita dalla struttura Commissariale nazionale diretta dal dottor Domenico Arcuri, e le caratteristiche tecniche del vaccino attualmente in uso che, lo si ricorda, richiede modalità di organizzazione complesse sia in fase di stoccaggio sia in fase di utilizzo. Dall'altro vi sono gli elementi organizzativi relativi al processo di programmazione e chiamata delle persone che hanno manifestato l'intenzione di effettuare la vaccinazione».L'esigenza è quella di garantire la tempestività, l'efficienza e la sicurezza. L'approccio però è flessibile per cui, in aggiunta agli operatori programmati in una certa data, viene prevista una lista ulteriore di operatori che entrano in gioco in caso di defezioni, «una sorta di panchina». «In caso di defezioni nell'elenco dei programmati principali infatti spiega ancora il direttore Casati - non ci si può permettere di sospendere le attività poiché ciò determinerebbe un allungamento dei tempi del ciclo complessivo, così come non sarebbe accettabile rinunciare a completare l'utilizzo delle dosi oramai diluite». La panchina è costituita da soggetti a minor rischio di esposizione allo scopo di non dover rivedere quotidianamente le liste già programmate. «In questo senso aggiunge - è possibile che alcuni operatori a minor rischio di esposizione vengano vaccinati qualche giorno prima di altri. La tempistica da seguire è molto stretta e il meccanismo ha costretto l'Azienda a ricorrere alla panchina per 10-20 posizioni ogni giorno dall'inizio della campagna». Ma FdI rincara la dose e presenta sul caso un'interrogazione rivolta al presidente della Regione Nicola Zingaretti e all'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Il senatore Calandrini in particolare ritiene che la risposta di Casati non sia attinente al caso segnalato dal partito e annuncia anche un'interrogazione parlamentare: «Abbiamo notizia spiega di personale amministrativo degli uffici Asl che si è sottoposto alla vaccinazione pur non avendo mai contatti con l'ospedale e con i pazienti. Su questo chiediamo assoluta chiarezza».La.Pe.