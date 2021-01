© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOAnche la provincia di Latina prepara la nuova fase di vaccinazione, quella destinata agli over 80 residenti sul territorio. La macchina operativa è pronta a partire, le squadre di vaccinatori sono state formate e sono stati predisposti e attivati i punti vaccinali in diverse aree del territorio. Mancano solo i vaccini, che stanno arrivando ma con il conta gocce. E' iniziato comunque il conto alla rovescia per le prenotazioni, che scatteranno online, sul sito prenota vaccino-covid.regione.lazio.it, a partire dal primo febbraio, mentre la data ufficiale per l'avvio delle somministrazioni è prevista per il giorno 8 febbraio. La Asl ha comunicato che saranno cinque i punti vaccinali allestiti sul territorio e individuati in modo proporzionale alla popolazione e secondo una logica di prossimità. Si tratta appunto di Latina, presso l'ospedale Santa Maria Goretti; Aprilia presso la Casa della salute di via Giustiniano; Priverno nella Casa della salute di via Madonne delle Grazie; Fondi all'ospedale San Giovanni di Dio; Formia presso il Dono Svizzero. Potranno prenotarsi tutti gli over 80, compresi tutti i nati nel 1941. Prenotando la prima dose verrà automaticamente prenotata anche la data in cui sarà somministrata la seconda dose. La vaccinazione è gratuita e non occorre la prescrizione del medico di medicina generale. La prenotazione potrà inoltre essere effettuata anche dai familiari degli anziani, inserendo il codice fiscale della persona da vaccinare e selezionando il punto di somministrazione più vicino al luogo di residenza e la prima data disponibile. Si procederà poi secondo l'ordine di prenotazione.Per aiutare chi è in difficoltà con le procedure si potrà chiamare lo 06.164.161.841 a partire dal primo febbraio. Ci sarà inoltre un numero verde, 800 118 800, a disposizione delle persone con motivi accertati di non autosufficienza che sono impossibilitati a recarsi nei punti vaccinali.«Gli over 80 sono la categoria maggiormente a rischio dichiara Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazioni della Asl di Latina Per questo si è deciso di partire da questi soggetti fragili, proprio per fronteggiare al meglio la terribile pandemia. Il giorno della prenotazione viene stabilita automaticamente anche la data del richiamo, alla 21esima giornata successiva». Ma con una dose non ci si può ritenere immuni. «E' importante dunque chiarisce ancora Bevilacqua continuare ad usare tutti i dispositivi di protezione e attuare il distanziamento sociale. Questo vale anche dopo la seconda somministrazione, perché il soggetto può immunizzarsi ma al contempo continuare a trasmettere il virus. Si potrà procedere a diminuire i presidi di tutela e di difesa probabilmente solo quando sarà vaccinata la maggioranza della popolazione».In questa prima fase non saranno coinvolti nelle operazioni i medici di medicina generale, che entreranno in azione come vaccinatori probabilmente solo quando sarà disponibile il vaccino monodose di AstraZeneca.«Per tutto febbraio spiega il responsabile della campagna le squadre di vaccinatori saranno composte unicamente dal personale della Asl nei cinque punti del territorio. Costituiremo anche una sorta di panchine' per eventuali disdette, costituite dagli operatori sanitari che al momento sono rimasti fuori: medici liberi professionisti, farmacisti, medici Inps, cittadini dializzati e trapiantati». Il 2 febbraio è intanto previsto un primo arrivo di 380 fiale di siero Pfizer, ognuna delle quali contiene sei dosi che consentiranno un totale di 2880 iniezioni.Con questo nuovo carico, seppure davvero poco consistente, la Asl riuscirà a coprire le seconde dosi agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa, che conta di completare entro il 10 febbraio. Procederà poi con la prime dosi anche per gli operatori e i degenti delle case di riposo che erano state bloccate a causa della scarsità delle fiale e contestualmente avvierà le somministrazioni agli ultra 80enni.Laura Pesino