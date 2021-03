14 Marzo 2021

IL PIANO

Raggiunte ieri 45mila vaccinazioni anti-Covid effettuate in provincia di Latina, di cui oltre le 12mila completate con la somministrazione della seconda dose. Mentre è in atto la riprogrammazione delle vaccinazioni in base alle nuove disposizioni nazionali, Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina ha fornito qualche aggiornamento relativo al territorio pontino: «Sono quasi terminate le vaccinazioni per gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, la prossima settimana ultimeremo quelle per il personale della Polizie Locali. Restano ancora da vaccinare anche alcuni operatori sanitari che riceveranno il farmaco entro una decina di giorni al massimo, mentre proseguono le vaccinazioni per fasce d'età prenotabili sul portale Salute Lazio e presso i medici di medicina generale a cui la prossima settimana consegneremo 2.200 dosi». In provincia di Latina la vaccinazione domiciliare dei soggetti fragili è partita soltanto per gli over 80, ma «presto saranno raggiunti ha affermato il dottor Bevilacqua - anche gli invalidi 100% e gli ipovedenti per i quali sono aperte già le prenotazioni sul sito regionale». Intanto, qualcosa si muove anche per gli operatori tecnici-sanitari, della riabilitazione e prevenzione di strutture private o di libera professione rimasti esclusi dalla vaccinazione. Si tratta per lo più dei nuovi iscritti al relativo Ordine della provincia di Latina, il cui ingresso è avvenuto oltre la data concessa per l'adesione alla campagna vaccinale e per i quali non era stato più possibile inserire il nominativo sulla piattaforma regionale. Ieri il presidente dell'Ordine Vincenzo Bonetti, ha fatto sapere che dopo diversi solleciti indirizzati alla Regione Lazio, «è stata data la possibilità di integrare i neo iscritti e anche gli iscritti che nella prima fase non avevano aderito alla campagna. Pertanto ha concluso Bonetti - a breve la Regione trasmetterà i nominativi all'Asl per l'effettuazione del vaccino. Raccolte le pre adesioni, stiamo comunicando con Pec i nuovi nominativi, poiché la piattaforma continuerà ad essere sospesa. Dunque, un appello agli scritti a farsi avanti per l'ultima chiamata». Le prenotazioni effettuate dai pontini sul sito Salute Lazio ha raggiunto ieri quota 53mila, a fronte di circa 45mila somministrazioni. Da domani si dovrà fare la quadra tra le scorte e la necessità di accelerare sui vaccini in zona rossa.

Rita Cammarone

