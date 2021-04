18 Aprile 2021

IL PUNTO

Le somministrazioni dei vaccini anti-Covid, a Latina e in provincia, a un passo da quota 100mila. Ieri sera alle 19.30, ad operazioni giornaliere non ancora concluse, il portale regionale Salute Lazio ha totalizzato nel territorio pontino 99.182 inoculazioni dall'avvio della campagna e 2.376 dosi somministrate durante l'arco della giornata. Allo stesso orario il dato relativo alle immunizzazioni completate con il richiamo risultava pari a 29.369, su un totale di 572mila abitanti della provincia di Latina, appena il 5 per cento della popolazione pontina.

I RICHIAMI

La seconda dose, finora, ha riguardato le vaccinazioni Pfizer che si sono concentrate in massima parte sugli over 80 e sui soggetti fragili. Una maggiore spinta sui richiami arriverà a partire dal 5 maggio ha spiegato ieri il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl di Latina -, quando si avvierà nei diversi centri vaccinali la somministrazione delle seconde dosi di Astrazeneca, ad almeno 10 settimane dalla prima dose.

Una missione che implicherà anche il coinvolgimento di 7.317 pontini appartenenti al personale scolastico e universitario già sottoposti alla prima somministrazione, oltre ai cittadini che hanno preso la prima dose in base alle fasce di età aperte per gli over 60 fino a 79 anni, al netto di coloro che sono stati shiftati su Pfizer a seguito di anamnesi in sede vaccinale. A partire dal 5 maggio, inoltre, sarà rimessa in moto anche la squadra mobile della Asl per i richiami Astrazeneca agli appartenenti alle forze dell'ordine, i 2.341 già immunizzati con la prima dose.

OVER 80 E FRAGILI

Da circa dieci giorni ha aggiunto Bevilacqua - stiamo anticipando gli appuntamenti già prenotati fino al 31 maggio per chiudere le vaccinazioni (prima dose) agli anziani over 80 entro il 25 aprile. Contiamo di rispettare questo obiettivo all'83%, poiché non tutti gli anziani contattati hanno accettato l'anticipazione dell'appuntamento, poiché per molti sarebbe stato complicato riorganizzare il viaggio'.

Per quanto riguarda i soggetti fragili, circa 6.000 in tutto, le somministrazioni effettuate presso gli ospedali Goretti di Latina e Dono Svizzero di Formia e presso l'Oncologia territoriale di Aprilia sono state 1.800 su 2.300 in agenda. La differenza, ovvero 3.700, è stata già in gran parte coperta dai medici di medicina generale che stanno ricevendo ormai da settimane la fornitura Pfizer con regolarità».

MEDICI DI BASE

Alcuni medici di famiglia, che hanno già vaccinato i loro pazienti over 80 impossibilitati a raggiungere i centri vaccinali, hanno avviato le somministrazioni alle fasce di età inferiori.

E' il caso del dottor Enzo De Amicis, medico di famiglia a Latina, che solo nella giornata di ieri ha inoculato 12 dosi di Pfizer, pari a due flaconi, ai propri pazienti, una metà dei quali under 80. La vera sfida ha commentato il dottor De Amicis è quella di raggiungere i pazienti anziani che non si sono neanche prenotati. Sarebbe opportuno che si facesse una verifica tra i prenotati e i mutuati in modo da restringere le maglie.

Rita Cammarone

