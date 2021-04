4 Aprile 2021

IL PIANO

Le vaccinazioni anti-Covid in provincia di Latina viaggiano intorno alle 1.500 inoculazioni al giorno. Giovedì scorso sono state effettuate 1.634 somministrazioni tra Astrazeneca e Pfizer, venerdì 1.569 e ieri alle 19, il portale regionale Salute Lazio ne ha contate 1.486. Ammontano a 78.858 le prenotazioni effettuate per le prossime settimane. Si tratta di un numero importante, il più elevato delle province del Lazio.

LA RIORGANIZZAZIONE

La Asl di Latina in queste ultime settimane ha riorganizzato il servizio sulla base del nuovo piano vaccinale che prevede un maggior quantitativo di farmaci a disposizione per sconfiggere il Coronavirus. In primo luogo si sono cercati nuovi spazi. A Formia è stato inaugurato un secondo centro vaccinale per la somministrazione dell'Astrazeneca in una sede comunale di via delle Vigne 29, nel quartiere di Gianola, in aggiunta ai locali di proprietà della Provincia di Latina di via Spaventola. A Latina l'8 aprile prossimo sarà inaugurato il nuovo centro vaccinale Astrazenaca organizzato presso il teatro San Francesco, in via dei Cappuccini. La sede è stata messa a disposizione dal parroco padre Giovanni Ferri su suggerimento del dottor Enzo De Amicis, medico di medicina generale aderente alla campagna vaccinale anti-Covid e presidente dell'associazione Valore Salute.

I FRAGILI

Sempre dall'8 aprile prossimo, saranno trasferite le vaccinazioni Pfizer dal tendone del Goretti, dove si effettuano attualmente, al centro sociale Vittorio Veneto dove fino al 7 aprile si continuerà a somministrare l'Astrazeneca. Per il farmaco anglo-svedese resta invariato il centro vaccinale di Terracina, organizzato presso l'ospedale Fiorini. Per le vaccinazioni Pfizer, oltre alla sede del Goretti (e dall'8 aprile quella del centro anziani Vittorio Veneto) a Latina resta operativa la sede dell'Icot. Negli altri comuni il farmaco Pfizer viene somministrato nei centri vaccinali di Aprilia e Priverno e presso gli ospedali di Fondi e Formia. Grazie all'aumento delle forniture dei farmaci, la Asl ha potuto coinvolgere maggiormente i medici di medicina generale nella battaglia contro il Coronavirus. La prossima settimana, i medici di famiglia avranno a disposizione un'altra fiale (sei dosi) di Pfizer per gli anziani, prioritariamente quelli che non possono spostarsi da casa, e un'altra di Astrazenaca (11 dosi) per i pazienti classe 1956, 1957 e 1958.

VACCINAZIONI PASQUALI

Dedicate ai pazienti maggiormente fragili la due giorni di vaccinazioni organizzata negli ospedali pontini anche in questo fine settimana. Oggi, giornata di Pasqua, e domani, lunedì di Pasquetta, la macchina vaccinale non si ferma, in tutti i centri di Latina e provincia, come negli altri centri laziali. Oggi nella Hub romana della Nuvola è attesa la visita del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio d'Amato, che domani visiterà anche i centri vaccinali ciociari.

Rita Cammarone

