1 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Continua il saliscendi dei contagi in provincia. Dai quasi 200 nuovi positivi di giovedì si passa ai 109 di ieri, in cui però non sono stati riportati tutti gli appartenenti alla comunità indiana. Sono inoltre 170 i pazienti guariti, due i decessi e 11 i guariti. Ad Aprilia il dato più alto, con 29 positivi accertati tra i residenti, altri 17 sono invece a Latina, 13 a Fondi, 10 a Sezze e anche a Terracina, altri otto a Cisterna, sette a Sabaudia, tre a Sermoneta, due nei comuni di Formia e Roccagorga, infine uno rispettivamente a Itri, Maenza, Minturno, norma, Priverno, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano. Mentre continuano i ricoveri, che raggiungono quota 48 nell'arco della settimana, sale purtroppo anche il bilancio dei decessi con altre due vittime di 53 e 55 anni registrate nei comuni di Aprilia e Sabaudia, che portano a 55 il totale dei morti ad aprile tra i resdenti del territorio pontino.

Intanto «la vaccinazione anti-Covid ha raggiunto, con le prime dosi, il 30% della popolazione della provincia di Latina». Lo ha sottolineato ieri Loreto Bevilacqua, responsabile Asl della campagna vaccinale, nel corso della consueta diretta Facebook organizzata dal sindaco di Latina Damiano Coletta di aggiornamento sulla situazione pandemica. Con la giornata di ieri le somministrazioni dei vaccini hanno superato quota 132mila; oltre 40.300 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale con i richiami. Ma si deve fare di più.

Bevilacqua ha infatti spiegato che, come da disposizioni regionali, entro la fine di maggio l'agenda giornaliera delle vaccinazioni deve essere incrementata del 60% e per riuscirci la Asl di Latinapunta ad aprire l'hub all'ex Rossi Sud: con servizio drive-in, potranno essere effettuate 1600 inoculazioni tra prime e seconde dosi. La struttura sarà gestita dalla Croce Rossa e la Asl punta ad un'apertura per il 15 maggio, salvo imprevisti, proprio per raggiungere l'obiettivo di incremento delle somministrazioni del 60%. Un altro aiuto al raggiungimento di questo obiettivo ha detto Bevilacqua - sarà l'apertura di un altro punto vaccinale a Gaeta per la somministrazione di 350 dosi al giorno, avendo già incrementato la rete anche ad Aprilia con il servizio di somministrazione dei vaccini presso villa Carla e villa Silvana. Si punta a inoculare dalle 80mila alle 90mila dosi in un mese. Incoraggiante il dato del raggiungimento di circa 3.000 dosi giornaliere somministrate negli ultimi due giorni consecutivi.

Sono state avviate questa notte le prenotazioni dei vaccini per le persone di età compresa tra i 18 e i 49 anni con comorbidità (categoria 4), come da tabella 3 del piano nazionale vaccinale, che vanno ad aggiungersi alla stessa categoria, ma di età di fascia superiore, già abilitata alla prenotazione dalla scorsa settimana.

Rita Cammarone

