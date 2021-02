© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONEHanno ormai abbondantemente superato quota 200mila le vaccinazioni effettuate nel Lazio: secondo l'aggiornamento delle 18 di ieri erano complessivamente 207.423. Di queste, 83.635 sono state completate anche con la seconda dose. Nella Asl di Latina il dato è invece di 11.505, di cui 4.686 con la seconda dose somministrata. A conti fatti dunque in provincia di Latina si procede ormai da diversi giorni solo con la somministrazione dei richiami perché le fiale scarseggiano e i ritardi negli invii da parte di Pfizer hanno comportato una temporanea e inevitabile sospensione delle operazioni anche per diverse categorie sanitarie.Tra meno di una settimana poi prenderà ufficialmente il via la vaccinazione degli over 80, le cui prenotazioni alla Asl pontina in soli tre giorni hanno raggiunto e superato quota 15mila sulle 165.400 complessive arrivate nell'intera regione. Nel Lazio dunque più di un anziano su tre sa già quando potrà ricevere la prima e la seconda iniezione del siero anti covid. Tutte le dosi che arriveranno saranno quindi destinate interamente agli anziani. E diverse delle categorie, che pure si contava di far rientrare nella prima fase, saranno costrette ad attendere ancora. Tra queste anche i farmacisti, che in una lettera indirizzata alla Asl pontina e alla Regione Lazio esprimono preoccupazione per essere stati scavalcati.Il presidente dell'ordine provinciale Roberto Pennacchio sottolinea che in altre Asl regionali, di Roma e di Frosinone, almeno i farmacisti delle farmacie di comunità sono già stati vaccinati. «Chiediamo di valutare attentamente questa situazione e di intervenire affinché possano essere consegnati in breve tempo i vaccini per i farmacisti affiancandone la vaccinazioni agli over 80. Ricordiamo il ruolo indispensabile svolto dalle farmacie in tale contesto epidemiologico, sia quale primo punto sanitario di accesso del cittadino che in considerazione del grande supporto dato nell'effettuare i test covid». In una analoga condizione ci sono però anche i medici liberi professionisti, i pazienti dializzati e i trapiantati, gli operatori socio sanitari e gli anziani delle case di riposo. «Il problema non riguarda solo la Asl di Latina spiega il responsabile della campagna vaccinale Loreto Bevilacqua Ci troviamo in questo momento tutti nella difficoltà di completare gli operatori della prima fascia. Questo dipende da una carenza di vaccini, non da problemi di organizzativi o da una mancanza di volontà di vaccinare. L'invio del siero non dipende né da noi né dalla Regione Lazio. Secondo le ultime notizie che ci sono arrivate in questi giorni sembra che dopo il 15 febbraio Pfizer possa recuperare i ritardi del mese di gennaio e se effettivamente sarà così e arriveranno dosi superiori potremo vaccinare tutti, compresi odontoiatri, case di riposo e farmacisti. Le nostre squadre sono pronte. Per il momento però le fiale che arriveranno nelle prossime due settimane saranno riservate esclusivamente alle prenotazioni degli over 80. In questa fase della campagna vaccinale che sta per cominciare potremo poi costituire una sorta di panchine in cui inserire di volta in volta, in caso di disdette, il personale sanitario rimasto fuori, ma certamente questa non è una dinamica che possiamo programmare o prevedere in questo momento».Laura Pesino© RIPRODUZIONE RISERVATA