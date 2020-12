© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANOChiuso il V-Day al Goretti con le prime 40 simboliche vaccinazioni che hanno lanciato la campagna, la macchina organizzativa della Asl entra ora in funzione con l'arrivo di altre 2mila dosi circa. Tra ieri e oggi il vaccino è stato inoculato a 144 operatori sanitari nel punto allestito nel tendone del Goretti. A partire già dal 2 gennaio, saranno attive anche le postazioni del Fiorini di Terracina, del San Giovanni di Dio di Fondi e del Dono Svizzero di Formia. «La prima settimana iniziamo da Fondi e Formia spiega Loreto Bevilacqua, coordinatore della campagna vaccinale in provincia mentre nella seconda proseguiremo con le vaccinazioni a Terracina. Ogni giorno dunque avremo tre linee vaccinali operative. La campagna vaccinale di fatto è partita e in occasione del V-Day abbiamo vaccinato i primi 48 operatori sanitari, dando la priorità soprattutto a coloro che si apprestano a formare il team vaccinale». Le operazioni del 29 dicembre si sono svolte regolarmente e senza problemi, nessuno tra medici e infermieri ai quali sono state iniettate le dosi ha riscontrato reazioni. Nei prossimi giorni, secondo il piano della Asl, saranno vaccinati anche gli operatori sanitari dei distretti e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i dipendenti di nove residenze sanitarie. «Due gli spoke spiega ancora Bevilacqua Saranno l'Icot di Latina e la clinica Città di Aprilia, che riceveranno da noi i vaccini per poi somministrarli autonomamente. Le scorte verranno consegnate giornalmente alle strutture spoke di riferimento, che saranno Terracina, Fondi, Formia, Icot e Clinica Città di Aprilia. Gli operatori della clinica San Marco di Latina saranno vaccinati al Goretti mentre il personale della clinica Casa del Sole presso l'ospedale di Formia. Sono contento ha concluso Bevilacqua - che la campagna vaccinale goda di un così grande successo. Al Goretti abbiamo registrato il 91% delle adesioni». «L'inizio della campagna ha aggiunto Roberto Masiero, operation manager hub rappresenta un momento importante per coloro che sono ancora in prima linea a combattere il virus ma rappresenta anche una luce in fondo al tunnel per tutti i cittadini. Il mio pensiero vola a tutti gli operatori sanitari deceduti durante e per via della pandemia, alle loro famiglie e a chi attualmente è malato».La.Pe.