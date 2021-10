Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:03

IL PIANO

Terze dosi di vaccini anti-Covid: la macchina organizzativa della Asl di Latina si prepara a numeri crescenti di somministrazioni.

Sono dieci gli hub tutt'ora operativi in provincia di Latina per le inoculazioni dei farmaci, di cui sei gestiti direttamente dalla Asl. Si tratta dell'ex Rossi Sud a Latina, degli ospedali di Terracina e Fondi, Casa della salute di Priverno, Abbvie ad Aprilia e Itaca a Formia. I restanti quattro hub sono invece gestiti da strutture private convenzionate presso le proprie sedi: a Latina casa di cura San Marco e Icot, ad Aprilia il San Michele e la casa di cura Città di Aprilia. Il maggior numero di prenotazioni attualmente si registrano presso l'hub Itaca, unico operativo nel Sud Pontino oltre l'ospedale di Fondi. Delle circa mille operazioni che quotidianamente, in questo ultimo mese, vengono svolte complessivamente nei centri vaccinali pontini riguardano le somministrazioni delle terze dosi. Ma siamo solo all'inizio della nuova fase della campagna vaccinale. Si va verso una terza dose per tutti. E anche verso una seconda dose per coloro che si sono vaccinati con il farmaco Johnson&Johnson. In provincia di Latina sono state 9.000 le dosi J&J inoculate, di cui 6.500 a cittadini indiani che nei mesi estivi hanno aderito alla campagna vaccinale itinerante. La Asl di Latina ha già emesso un avviso pubblico per la ricerca di medici e specializzandi iscritti al penultimo o ultimo anno da impiegare con procedura di urgenza per la nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid.

I FRAGILI

Il servizio di vaccinazione rivolto ai fragili continua ad essere pienamente assicurato anche senza il sistema di chiamata attiva da parte delle strutture che li hanno in cura. E' questo il chiarimento fornito dall'azienda sanitaria pontina a fronte della notizia circolata nelle ultime ore, in forma ufficiosa, di cessazione del servizio al Goretti dal primo novembre. Le persone più fragili sono attualmente prenotabili sul sito della Regione Lazio, a differenza della prima fase della campagna vaccinale in cui era previsto che fosse la struttura di cura ad occuparsene, e quindi potranno ricevere la somministrazione dei farmaci anti-Covid presso gli hub della provincia e dell'intera regione, indipendentemente se trattasi di prime, seconde o terze dosi, ha spiegato la dottoressa Silvia D'Aguanno, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina.

A DOMICILIO

Le persone con motivi accertati di non autosufficienza potranno rivolgersi al numero verde 800.118.800, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Tramite questo servizio si legge sul sito Salute Lazio - sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all'Asl competente. Le vaccinazioni anti Covid presso le Rsa e le case di riposo ha aggiunto Silvia Cavalli, direttrice generale della Asl di Latina - le stiamo garantendo con nostre squadre.

SPETTANZE IN ARRIVO

Tornando al discorso del servizio vaccinale svolto al Goretti, la dottoressa D'Aguanno ha voluto sottolineare che è stato molto importante e che preziosa è stata l'opera prestata dal personale incaricato. Personale che oggi lamenta la mancata erogazione delle spettanze per il servizio svolto da marzo 2021. A breve vedrà liquidata una prima tranche in busta paga ha fatto sapere la direttrice generale Cavalli -. Appena terminate le attività di verifica delle timbrature e delle attività svolte, agli aventi diritto verrà liquidato il saldo delle spettanze.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA