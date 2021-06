L'APPUNTAMENTO

Ci siamo quasi. Tra pochi giorni, giovedì prossimo, partirà il Girasoli Tour, «viaggio nell'Italia che resiste, empatica e innovativa»organizzato dalla cooperativa Utopia 2000 di Sezze. Un'iniziativa che guarda a quello che verrà con fiducia e leggerezza, partendo da quello che già c'è e cioè realtà italiane che ben prima della pandemia avevano cominciato a darsi da fare per realizzare uno sviluppo sostenibile e un'economia solidale. Un'avventura fatta di 33 tappe e 3.500 chilometri da percorrere in bicicletta alla ricerca dell'Italia che riparte, di progetti che realizzano filiere virtuose di economia sociale e circolare puntando su elementi quali sviluppo sostenibile e promozione della legalità. A pedalare saranno il presidente e i membri del consiglio d'amministrazione della cooperativa.

LE TAPPE

Prenderanno il via il 10 giugno da Bevagna, in Umbria, dove Utopia 2000 ha avviato un progetto di economia etica nell'agriturismo Le Grazie e termineranno il 15 luglio - dopo aver toccato nord, centro e sud Italia - rientrando di nuovo nella cittadina in provincia di Perugia. «Suderemo e faticheremo, pedalando e magari arrancando - spiega Massimiliano Porcelli, presidente di Utopia 2000 - così da essere anche metaforicamente più vicini a chi lo fa tutti i giorni, spesso relegato ai margini della cronaca quotidiana, perché si sa che quel che sa di buono' fatica a fare notizia». Tra le 33 tappe, 3 sono in provincia di Latina: Cori (1 luglio), dove l'asilo nido Il Bruco Verde sperimenta progetti innovativi all'insegna della sostenibilità ambientale; Roccagorga (2 luglio), dove il Gruppo Appartamento per Minori Zagor realizza una comunità educativa residenziale investendo su progetti sportivi con cui costruire percorsi di riabilitazione sociale dedicati agli adolescenti; Itri-Formia-Ventotene (3 luglio), dove Chocolart, cioccolateria artigianale, sostituisce la polvere di cacao, spesso prodotta sfruttando il lavoro minorile, con la benefica farina di carruba.

Alessandra Tabolacci

