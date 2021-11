Martedì 2 Novembre 2021, 05:03

APRILIA

Era stato condannato nel 2016 dal tribunale di Latina a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di riciclaggio di autovetture. Una condanna che ora è stata confermata dalla Corte di Cassazione. Il protagonista è un 28enne di Aprilia, Niko Fugante, che era stato arrestato nel 2012, poco più che ventenne, sorpreso alla guida di una Land Rover risultata rubata; successivamente venne accusato anche del riciclaggio di una Smart. Dalla lettura della sentenza emerge un particolare curioso: La Corte di Appello ha già spiegato come l'apposizione delle targhe dell'autovettura della nonna su altro mezzo di origine furtiva appaia commessa al fine di ostacolarne l'identificazione dell'origine delittuosa. In sostanza, per nascondere l'auto rubata agli occhi degli investigatori, l'allora 21enne aveva utilizzato le targhe dell'auto di sua nonna, un espediente che non gli ha risparmiato la condanna, ora divenuta definitiva. Avendo perso il ricorso, Fugante dovrà anche pagare tremila euro alla cassa delle ammende. Il giovane era finito a processo nel 2014 perché accusato di aver commesso due anni prima un'altra rapina ad Aprilia nell'ottobre del 2012 insieme al padre. Sempre nel 2014 Fugante era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e tremila euro di multa, per i reati ritenuti in continuazione di detenzione di una pistola priva di marca e di ricettazione della medesima. Sentenza poi confermata nel 2015 dalla Cassazione. Risale invece al 2019 un altro ricorso alla Suprema Corte per il riconoscimento di continuazione di reato in merito a un altro procedimento giudiziario in cui era stato coinvolto. Tale riconoscimento gli avrebbe consentito di ricevere uno sconto sulla pena, ma anche in questo caso i giudici della Cassazione avevano ritenuto di non dover accogliere il ricorso.

