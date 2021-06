Domenica 27 Giugno 2021, 05:04

URBANISTICA

«La legge sulla rigenerazione urbana si applica su tutto il territorio comunale urbanizzato, incluso quindi quello della Marina». L'assessore al Governo del territorio del Comune di Latina, Francesco Castaldo, lo ribadisce, in risposta alle polemiche politiche degli ultimi giorni, dopo la commissione al ramo in cui è stato fatto il punto della situazione. Un punto in cui è emerso come non fosse applicabile in un intero ambito, ovvero quello della Marina, l'obbligo di delocalizzare, demolendo e ricostruendo in premio di cubatura del 30%. Per la Marina, resta quindi la possibilità del 20%, ma purtroppo per il Comune non è prevedibile alcun obbligo. L'amministrazione sperava così di ottenere di liberare il lungomare da costruzioni, ottenendo in cambio aree a standard, per verde pubblico e servizi. Secondo Castaldo, quindi, «la legge si applica su tutto il territorio urbanizzato, inclusa quindi la Marina, naturalmente con le limitazioni e prescrizioni imposte dai vincoli paesaggistici. Nelle zone con vincolo di inedificabilità assoluta, non si possono realizzare incrementi di volumetria ma si possono effettuare cambi di destinazione d'uso da abitazione a albergo a negozio». Per l'assessore, «non c'è nessuna sonora bocciatura da parte della Regione, ma ampia condivisione e collaborazione sulle scelte fatte». Non c'è quindi «nessuna clamorosa retromarcia nella proposta di stralciare l'ambito della Marina, ma piuttosto la riapertura di un dibattito, anche con l'opposizione, sulle scelte più idonee per perseguire l'obiettivo della riqualificazione del nostro litorale con la proposta, nell'immediato, di una ulteriore specifica delibera e a medio termine promuovere un concorso di progettazione di tutta l'area tra Capoportiere e Foce Verde». Si tratta di un concorso di progettazione, che porterà all'elaborazione di uno strumento attuativo, diverso quindi dal concorso di idee lanciato quindici anni fa dall'amministrazione Vincenzo Zaccheo.

An. Ap.

