IL PROGETTOEntra nel vivo Upper il progetto del Comune di Latina per la creazione di parchi urbani e la riqualificazione di ampie aree di territorio. Da ieri è infatti aperto il bando Upper Jobs per le prime 25 borse lavoro disponibili per riqualificare le aree verdi della città e i parchi produttivi urbani: formerà operatori di parchi produttivi, figure professionali specializzate nella coltivazione e nella manutenzione del verde e delle piante, con competenze di accoglienza del pubblico, comunicazione ambientale, gestione e organizzazione dei parchi produttivi urbani.I candidati selezionati, dopo un periodo di formazione, svolgeranno un tirocinio professionale di 6 mesi, retribuito con una borsa lavoro da 600 euro mensili, per 15 ore di impiego settimanali, nella riqualificazione e gestione delle aree verdi del progetto Upper. Tra le caratteristiche per poter partecipare, occorre essere maggiorenni, residenti o domiciliati a Latina da almeno 12 mesi, essere disoccupati o inoccupati, percettori del reddito di cittadinanza.La scadenza per la presentazione delle domande, disponibili al sito www.upperlatina.eu, è il 15 marzo 2021. Tre le aree interessate dal progetto, finanziato con quasi 4 milioni di euro e promosso dal Comune di Latina in collaborazione con la Cooperativa Sociale Labirinto, Latina Formazione Lavoro e la Fondazione Roffredo Caetani: si tratta di Campo Boario, zona Mercato settimanale e Foce Verde. In queste tre zone, alcune aree saranno riconvertite in parchi dedicati alla produzione di piante autoctone e a attività sportive, educative e di socializzazione a contatto con la natura; altre aree comunali e private saranno invece riqualificate attraverso i patti di collaborazione con scuole, cittadini, enti del terzo settore.Imponenti i numeri del progetto, che vedrà la rigenerazione di 500mila metri quadri di terreni incolti divisi su 10 aree; il coinvolgimento di 100mila cittadini; l'educazione ambientale per 10mila studenti; nuove opportunità lavorative per 50 disoccupati.«Stiamo ricevendo molti riscontri positivi dalle persone interessate, vuol dire che Upper è anche una risposta a un bisogno reale di costruire nuove competenze e trovare un canale di reinserimento. Upper non si è mai fermato, nonostante le limitazioni imposte dall'attuale emergenza Covid - spiega Cristina Leggio, assessore alla Città internazionale e Partecipazione - e, senza avere previsto la pandemia, ci troviamo ora con strumenti come Faro e Upper che, usati in maniera integrata, possono dare risposte alle politiche del lavoro in questo momento così complesso».An.Ap.