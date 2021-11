Martedì 23 Novembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

«Curare con la natura». E' lo slogan con cui Ennio Nonni e Gianni Biagi hanno scelto di aprire la sezione Green di Urbanpromo all'università Iuav di Venezia, l'evento culturale di riferimento sul tema della rigenerazione urbana. Aprilia ha presentato il suo progetto sulla Qualità dell'abitare, ma l'attenzione alla terapia naturale ci consente di fare il punto anche sul Progetto Upper che è valso al Comune di Latina un finanziamento di oltre 4 milioni di euro nell'ambito delle Azioni urbane innovative. «Il verde, nelle sue varie forme - hanno scritto Nonni e Biagi - assume una valenza terapeutica, per curare l'economia di territori compromessi, la vivibilità di città grigie, l'estetica di quartieri fuori scala; ma in modo particolare il valore terapeutico è rivolto alle persone per i benefici derivanti dal contatto e dalla conoscenza della natura».

GLI OBIETTIVI

E' esattamente quello che Upper intende fare. Per chi non lo ricordasse, con Upper verranno realizzati parchi produttivi urbani «dedicati alla co-produzione di soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions NBS) per affrontare problemi sociali, ambientali ed economici della citta di Latina». Curare con la Natura, appunto. Upper contribuirà alla rigenerazione di dieci aree verdi urbane, tre delle quali trasformate in Parchi Produttivi Urbani. Si tratta di aree verdi pubbliche in cui verranno prodotte le piante che serviranno a curare alcuni punti critici di Latina, ovvero le altre aree individuate, ovvero «i siti dimostrativi per la sperimentazione delle soluzioni basate sulla natura».

A CHE PUNTO SIAMO

Le attività progettuali sono iniziate il primo settembre del 2019 e la data di chiusura era prevista per il 31 agosto del prossimo anno. Ma Latina insieme ad altre città vincitrici del finanziamento hanno chiesto una «estensione temporale al Segretariato Permanente UIA»che era prevista entro il limite massimo di 12 mesi, «motivata dall'attuale emergenza sanitaria che ha condizionato le attività progettuali in itinere». L'ok ai dodici mesi supplementari è stato accordato (anche se manca ancora la comunicazione ufficiale) a tutte le città che lo hanno richiesto. Ma non è detto che a Latina serviranno tutti i 12 mesi. Il Comune ha varato il bando per i servizi tecnici che consentirà di individuare i professionisti a cui spetterà redigere i progetti esecutivi per i tre siti produttivi. Un ritardo di qualche mese rispetto al cronoprogramma iniziale.

I SITI PRODUTTIVI

I siti produttivi sono il cuore del progetto Upper. «Il primo sarà localizzato nel quartiere di Campo Boario - si legge nella relazione - e si andrà a sviluppare su un'area alla confluenza del Fosso del Gionco nel Canale delle Acque Medie». Il campo dove un tempo giocava la Asd Campo Boario e dove poi sono rimasti a pascolare i cavalli dei Di Silvio visto che nessuna società sportiva del capoluogo ha mai risposto ai bandi comunali per l'affidamento in gestione. Il progetto prevede la trasformazione del campo di calcio per «la coltivazione in sequenza di filari di specie arboree che possano armonizzarsi con la vegetazione ripariale, seguite da una serie di arbusti e un prato fiorito utili alla fauna selvatica». La ristrutturazione dell'edificio esistente (con pareti e tetto verdi), la realizzazione dell'orto urbano e di un campo da padel. Il Parco Produttivo è limitrofo al sito dimostrativo n°8, una fascia di rispetto del canale, che può diventare un sito di sperimentazione per il controllo delle piene e per la riqualificazione degli habitat naturali con l'inserimento di percorsi pedonali e ciclabili.

Il secondo verrà ubicato in via Roccagorga dove «attualmente sono localizzate una serie di attrezzature collettive», l'area dell'Evergreen per intenderci. «La zona dove è presente il piccolo edificio deve essere riconvertita in sede per l'organizzazione e la fornitura di servizi sociali e attività educative legate al progetto stesso, con laboratori e aule, anche all'aperto e finalizzato ad educare i più giovani sui temi ambientali» spiegano dal Comune». Vi sarà anche un palco per spettacoli all'aperto.

Il terzo sarà invece in via Massaro nella fascia litoranea limitrofa alla località di Borgo Sabotino delimitata dal Fosso di Mastro Pietro e dal Canale della Colmata accanto dall'Oasi Life Rewetland, un progetto sperimentale realizzato dalla Provincia dedito alla fitodepurazione.

LE PIANTE

Ma il punto più interessante è quello che poi si potrà fare quando i parchi produttivi andranno a regime. Il Comune avrà infatti tre vivai a disposizione per avviare altri progetti di riforestazione urbana. Una scelta lungimirante. Tre settimane fa alla Cop 26 di Glasgow, Federico Garcea, fondatore di Treedom, la start up che ha piantato oltre due milioni di alberi nel mondo invitava a porre grande attenzione proprio sulla produzione delle piante per poter poi agire rapidamente. In che modo? Il progetto Upper prevede pareti verdi sugli edifici, tetti giandino o giardini pensili. Ora toccherà al neoi assessore alla Transizione ecologica Afriana Calì raccogliere l'eredità di Cristina Leggio che era stata l'ispiratrice di Upper.

