8 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







FONDI

Un furto con destrezza che ha fruttato circa 4mila euro in contanti. E messo a segno da una coppia di finti agenti, entrati in azione in pieno giorno nel cuore di Fondi. Hanno fermato un commerciante che camminava lungo l'ultimo tratto di corso Appio Claudio, quindi l'hanno alleggerito con la scusa di una perquisizione. Dileguandosi senza che l'uomo si accorgesse di essere stato derubato, e rischiando concretamente di lasciare alle loro spalle una scia di sangue: i malviventi sono scappati attraversando a tutto gas proprio il corso principale della città, dove considerando l'orario di punta si trovavano diversi passanti, alcuni rimasti illesi per il rotto della cuffia. I fatti si sono registrati poco prima delle 14 , a qualche decina di metri dall'attività gestita dal malcapitato e dai famigliari, Mercato Shanghai, affacciata su viale della Libertà. Il commerciante, un 66enne cinese, si è visto avvicinare da un uomo brizzolato e da una donna bionda. Sconosciuti vestiti in modo del tutto simile, con indosso quella che all'anziano è parsa un'uniforme. E come appartenenti alle forze dell'ordine si sono palesati, tanto da mettere in atto una perquisizione personale. Avvicinando l'uomo brandendo quello che in apparenza sembrava un metal detector. Colto di sorpresa, e credendo davvero in un controllo di polizia, lo straniero non ha opposto alcuna resistenza. Fino a quando non ha visto la coppia fuggire col piede premuto sull'acceleratore, dopo essersi lanciata a bordo di una Mercedes classe A. Questione di secondi, ed eccolo rendersi conto di quanto realmente accaduto: la busta colma di soldi che portava in tasca era svanita. Scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti (veri) del Commissariato, che hanno ascoltato varie testimonianze ed avviato la caccia agli autori del colpo.

M.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA