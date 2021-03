13 Marzo 2021

UNIVERSITÀ

«L'anno scorso abbiamo ben organizzato la didattica a distanza e devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte dei ragazzi, quest'anno il primo semestre è stato affrontato in entrambi i modi con una presenza di studenti attestata tra il 30% e il 50%, a seconda della capienza delle aule, gli altri, contemporaneamente, erano collegati da remoto. Ovviamente è stato stabilito un turno mensile per permettere a tutti di frequentare anche in presenza. Nell'ultimo Dpcm comunque è stato specificato che i ragazzi che frequentano i primi anni devono essere in presenza e così abbiamo fatto». Sono le parole del preside della Facoltà di Farmacia e Medicina de La Sapienza, Carlo Della Rocca, parlando del Polo pontino. «Gli studenti hanno risposto molto bene e devo dire che all'interno della facoltà non abbiamo riscontrato contagi».

DIFFICOLTÀ

Ovviamente nel corso della pandemia non sono mancare le difficoltà, in particolare per i tirocinanti: «Non vale solo per i futuri medici, ma per tutte le professioni sanitarie perché la recettività da parte delle aziende è ovviamente diminuita e dall'altro lato la Asl ha stoppato i tirocini nelle aree covid del Goretti che resteranno non fruibili per gli studenti a meno che non vengano vaccinati. Questo ha significato una diminuzione sostanziale dell'attività pratica perché i casi sono stati studiati o in laboratorio o in via telematica e non è certo la stessa cosa. E' sostenibile, come abbiamo fatto finora, ma entro certi limiti», spiega il professore.

VACCINAZIONE PER GLI STUDENTI

La speranza dunque è riposta nei vaccini: «Confidiamo che con una accelerazione nelle vaccinazioni i nostri studenti possano entrare anche nelle aree covid perché saranno loro che nel prossimo futuro andranno a curare questi malati. In particolare i neo laureati in questi ultimi mesi vengono assunti praticamente subito proprio nelle aree critiche ed è opportuno che facciamo esperienza». I vaccini però scarseggiano: «Ci rendiamo conto che vista la situazione attuale metterlo in pratica non è facile, ma l'Università si era già mossa con una campagna di preadesione e avevano risposto in migliaia. Anche perché all'inizio, oltre ai sanitari era sembrato prioritario vaccinare anche gli studenti delle professioni sanitarie, poi sappiamo che non è andata così». La proposta comunque è stata portata anche ai vari ministeri e assessorati: «La confederazione dei presidi che presiedo ha presentato una mozione affinché si proceda velocemente con le categorie fragili e che poi si passi proprio agli studenti delle professioni sanitarie. Sarebbe una scelta strategica da fare subito perché da una parte lo studente deve essere tutelato e dall'altra però deve avere la possibilità di imparare su campo quello che poi dovrà mettere in pratica una volta laureato».

Francesca Balestrieri

