Venerdì 27 Agosto 2021, 05:00

TAEKWONDO

Si ferma nei quarti il cammino di Dennis Baretta ai campionati europei U21. Sul quadrato estone di Talllin il portacolori del Taekwondo 16 Latina, in gara nella categoria -63kg, dopo aver battuto nei sedicesimi e gli ottavi di finale al points gap - differenza di almeno 20 punti dopo la fine del 2° round - il serbo Novak Stanic e il bielorusso Matvei Ramanenka, si è inchinato 14-15 al temibile ucraino Olexsandr Dziuba.

Rammarico per il talento di scuola pontina che in carriera vanta il bronzo all'esordio all'Europeo cadetti nei -49kg a Marina d'Or in Spagna nel 2018 e i successi agli Open d'Austria (Innsbruck), Polonia (due volte a Warschau) e il secondo posto alla President Cup di Atene. L'azzurrino, che si ispira a Vito dell'Aquila, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, si allena nella palestra di via Pantanaccio di Latina con il maestro Giovanni Lo Pinto, dal 2014 dt dell'associazione sportiva, che attualmente è alle Paralimpiadi di Tokyo per seguire il palermitano Antonino Bossolo. L'atleta delle Fiamme Oro (stesso club di appartenenza del tecnico dal 2013) è l'unico atleta nel taekwondo che sarà di scena nella K44 -61 kg: ultimo gruppo nella scala che parte da 41 e include gli atleti con amputazione monolaterale sotto il gomito o equivalente. Per Lo Pinto senior sarà la seconda avventura consecutiva a cinque cerchi.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA