Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

GAETA

Una vita per l'arte. E' il premio, ampiamente meritato, conferito ieri, durante una cerimonia nell'aula consiliare del Comune di Gaeta, all'archeologa Marisa de Spagnolis. Il Premio, giunto alla XVII edizione, è stato attribuito per la prima volta ad una archeologa, la dottoressa de Spagnolis, originaria di Formia, che ha operato presso le Soprintendenze ai Beni Culturali del Lazio e della Campania e diretto per diversi anni il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga dandogli nuovi impulsi e contribuendo a nuove importanti ricerche. La sua infaticabile attività hanno sottolineato, durante la cerimonia di premiazione il sindaco Cosmo Mitrano, l'ex Soprintendente ai Beni Archeologici del Lazio Marina Sapelli, il presidente dell'associazione culturale Novecento, Antonio Lieto, e l'assessore alla Pubblica Istruzione Gianna Conte - è documentata attraverso numerose interessanti pubblicazioni scientifiche. Benché da qualche anno in pensione, la sua passione non si è assopita. tanto che ha favorito l'istituzione dell'Associazione Archeologica Ytri che ha portato alla luce nel territorio itrano, in località San Cristoforo, un importante santuario romano del II secolo a.C. , ancora in fase di scavo, che molto probabilmente cambierà la conoscenza del territorio del Lazio meridionale E' per me un onore ricevere questo premio. L'archeologia è per me è una sorta di virus benefico - ha confessato la dottoressa de Spagnolis - Una passione che ho avuto fin da piccola e che ancora oggi mi accompagna negli studi e nelle ricerche che continuo ad effettuare. E' una preziosa risorsa per il nostro territorio, ha osservato il sindaco Mitrano. E' un premio meritato - ha aggiunto la Soprintendente Sapelli per Marisa come persona, come studiosa, come archeologa che ha dedicato la vita alla ricerca, allo studio e, soprattutto, alla valorizzazione della storia antica di questo territorio che è di una bellezza e importanza straordinarie.

An.Gio.