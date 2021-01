© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Per la Benacquista Latina la trasferta questa volta è Top Secret. In quintetto nerazzurro sarà impegnato oggi pomeriggio (ore 17, porte chiuse) sul parquet della Kleb Basket Ferrara, sponsorizzata appunto dall'agenzia investigativa Top Secret.Il match fa parte dell'undicesima giornata dell'A2 del basket maschile, ma la sfida tra estensi e pontini sarà solo una delle tre gare in cartello oggi, nel dì dell'Epifania, insieme con il derby laziale Stella Azzurra Roma-Kienergia Rieti e la sfida Napoli-Lux Chieti. Le altre tre partite del girone Rosso, e tutte le sette del girone Verde saranno recuperate tra il 20 gennaio e il 10 marzo, rendendo ancor più caotico un torneo già anomalo fin dal principio.Per Latina sarà l'ottava gara di campionato della stagione, per Ferrara la nona. La Top Secret ha vinto 6 match sugli 8 giocati e occupa il terzo posto in graduatoria in compagnia della Givova Scafati (6 vinte, 2 perse) alle spalle di Forlì (14 punti in 7 partite, percorso netto) e Napoli, anch'essa a quota 14 punti, ma in 8 gare. La classifica del girone Rosso è già spaccata in due tronconi, perché alle spalle di questo quartetto per ora c'è il vuoto: Latina, Rieti, Cento, Eurobasket Roma e Chieti sono tutte al quinto posto con 6 punti, ma ci sono diverse partite da recuperare.QUATERNA SECCALa Benacquista, nelle prossime 4 gare, dovrà incontrare tre prime della classe: dopo Ferrara, i pontini faranno visita a Ravenna lunedì 11 gennaio; poi l'invitta Forlì in casa il 17 gennaio e infine a Scafati sette giorni dopo.IL COACH«Affrontiamo una delle squadre di vertice - conferma il coach della Benacquista, Franco Gramenzi - e tra le quattro prime della classe è quella che, nonostante la perdurante assenza di Aj Pacher (uno dei due loro cestisti americani) è riuscita a ottenere risultati rilevanti. Ferrara ha, infatti, battuto rivali di prima fascia come Napoli e Rieti, pur giocando con un solo straniero. Non si dà mai per vinta e mette in campo un'encomiabile capacità di recuperare partite importanti, come s'è visto nella prestazione vincente con Napoli e nel successo ottenuto dopo un supplementare contro Ravenna, per giunta dopo un'eclatante rimonta: a sei minuti e mezzo dal termine dei regolamentari Ferrara era sotto di 18 (52-70), ma ha acciuffato l'overtime con un break di 29-11, chiudendo al 40' sull'81-81. Al di là delle capacità tecniche di una squadra ben assortita e ben allenata, Ferrara ha dimostrato una grande forza caratteriale. Per noi sarà una sfida difficile, dovremo cercare di migliorare gli aspetti in cui fatichiamo di più (continuità in fase offensiva, troppe palle perse) anche se con questo tipo di avversario non sarà semplice».La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, a partire dalle 17, sulla piattaforma di Ms Channel visibile in chiaro sul canale 814 del bouquet Sky e sul Digitale Terreste: nel Lazio, canale 185.Stefano Urgera