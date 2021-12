Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:02

FORMIA

Una tenda-dormitorio per i senzatetto al Villaggio Don Bosco di Formia. L'ha allestita alla vigilia di Natale e resterà in funzione fino al 31 marzo prossimo l'Oratorio Aspi (Associazione Nazionale San Paolo ) della Don Bosco, presieduto dall'attivissimo parroco don Mariano Salpinone. Il progetto, sostenuto dal Distretto socio- sanitario Lt-5 (che si è impegnato per le spese di allestimento, energia elettrica e parte del vitto ha fatto registrare l'entusiastica adesione della generosa comunità del Villaggio Don Bosco di Acquatraversa, dei parroci della Forania, della Caritas diocesana e dei volontari del Comitato sud pontino della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile Ver Sud Pontino. Sul sagrato della chiesa del Cuore Immacolato di Maria è stata allestita la struttura che ospita dodici posti letto, oltre ad un container per i servizi igienici, in aggiunta ai posti già disponibili da tre anni nella Casa di accoglienza Singh, dal nome del primo ospite indiano. Tramontata l'esperienza del dormitorio attuata fino ad un paio di anni fa dal Comune nel piazzale del Molo Vespucci, non più idoneo per motivi logistici e gestionali, la nuova struttura del Villaggio Don Bosco giunge dal basso come ha sottolineato l'ideatore del progetto, don Mariano Salpinone ad opera di numerosi laici che prestano assistenza a tanti senza dimora che di notte dormono in condizioni disumane nelle stazioni ferroviarie di Formia e Minturno e non hanno un tetto sotto il quale ripararsi. Avere un tetto e difendersi dai rigori del freddo di questi giorni - ha aggiunto il parroco - è un piccolo gesto di vicinanza e di attenzione da parte di noi cosiddetti normali. E' una gara di solidarietà umana che vede partecipi un'intera comunità e tanti volontari. Sono quindici le persone attualmente assistite, alle quali far sentire il calore del Natale e della solidarietà. Garantendo loro anche la giusta attenzione in tempi di emergenza sanitaria come quelli che stiamo purtroppo vivendo.

Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA