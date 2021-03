23 Marzo 2021

ITRI

«E' probabilmente il paziente più anziano al mondo ad essersi fatto impiantare un micro-pacemaker. Il precedente record apparteneva ad un 94enne statunitense. Nonno Aldo è molto arzillo e lucido, ci vede e ci sente bene e con questo dispositivo innovativo senza fili, della grandezza di una capsula farmaceutica, potrà continuare a fare le sue cose tranquillamente». E' apparso soddisfatto il cardiologo ed elettrofisiologo Stefano Nardi, che, con l'assistenza del collega Luigi Argenziano, ha operato al cuore, al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, Aldo De Spagnolis, l'insegnante elementare di Itri di 103. «Ma che mi devono fare?», ha chiesto, dopo l'intervento chirurgico durato poco più di mezz'ora, non rendendosi conto che lo aveva già superato, alle figlie Brunella, ex primario oculista del Dono Svizzero di Formia e Marisa, già direttrice del Museo Archeologico nazionale di Sperlonga. E, tornando a casa, nella sua Itri, reduce anche da una doppia vaccinazione, sono state queste le sue prime parole: «Voglio rimettermi subito per andare più veloce sulla cyclette. Non vedo l'ora di tornare a fare le passeggiate sui sentieri degli Aurunci a caccia di funghi o sul lungomare». E' uno dei cittadini più longevi, con due figlie, tre nipoti e quattro pronipoti, che salì agli onori della cronaca nel novembre 2015 quando uscì sulla copertina del Time che lo ritraeva con la moglie ed ex insegnante elementare Maria Figliozzi, sposata nel il 23 ottobre 1949 e scomparsa due anni fa. Una bellissima immagine che ha campeggiato, come poster, sulle pensiline alla fermata dei bus in Brasile. Una storia d'amore che aveva fatto il giro del mondo, grazie allo scatto di Lauren Fleischmann, la fotoreporter statunitense che immortalò il loro tenerissimo abbraccio sulla copertina del libro di successo Lovers, dedicato a coppie sposate da più di 60 anni e ripresa poi dal Time. In gioventù Aldo De Spagnolis è stato tenente dell'Esercito. Dal 1948 ha insegnato a Itri prima come professore di Educazione Fisica, poi come maestro alle elementari.

