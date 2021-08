Venerdì 13 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Ha accettato una sfida che lo esalta e Daniele Di Donato è pronto a mettersi in gioco con il Latina per affrontare nel migliore dei modi il campionato di Lega Pro. Il tempo corre veloce, la squadra è in via di allestimento, ma i buoni propositi certo non mancano al nuovo allenatore nerazzurro e al suo staff composto dal vice Daniele Bedetti e dal riconfermato Nicola Albarella in qualità di preparatore atletico. In conferenza stampa Di Donato è apparso sorridente e decisamente carico: «Ho scelto questa piazza perché mi piacciono le sfide, sappiamo che affronteremo un campionato con formazioni di grande livello, ma daremo il massimo per dire la nostra. Certo, dobbiamo accelerare i tempi, troveremo la giusta condizione giocando gara dopo gara, ma le sensazioni di questi primi giorni sono buonissime. Vedo tanta disponibilità da parte dei ragazzi e questo rappresenta un bel segnale. Dal punto di vista tecnico, dovrà essere un Latina in grado di saper controllare il gioco, dimostrarsi abile nel palleggio senza mai buttar via il pallone. Ma, aspetto ancor più determinante, ci sarà bisogno di giocatori in grado di sacrificarsi e dare tutto per la maglia».

RESTARE

Temperamento, voglia di emergere e qualità sono i valori di cui avrà bisogno il Latina Calcio 1932 per farsi largo nel girone C, dove fioccano formazioni blasonate: «Quella di quest'anno sarà una sorta di B2 - prosegue l'allenatore -, il nostro obiettivo principale è quello di mantenere la categoria, poi vedremo strada facendo. Qui al Francioni ci ho giocato da avversario, ma ho sempre sentito parlare di questo club da una persona che per me è come un fratello, Simone Pesce. So quindi quanto amore c'è intorno alla squadra e quale sia l'aspettativa da parte della tifoseria. A me piace sentire la pressione, è uno stimolo a poter far meglio, a crescere ulteriormente. Ed è proprio quello che desidero fare insieme allo staff e ai miei giocatori». Per capire che Latina vedremo in campo a livello tattico bisognerà aspettare ancora un po'. «Dipende dagli uomini che avrò a disposizione, la filosofia sarà però sempre la stessa, quella di una squadra battagliera in grado di giocare bene al calcio, partendo dal portiere». Per quanto concerne il primo appuntamento stagionale, si giocherà domenica 22 agosto la sfida di coppa Italia a eliminazione contro la Turris.

MERCATO

Dopo aver presentato il primo acquisto stagionale, Andrea Tessiore, ecco un altro giovane centrocampista. Parliamo di Andrea Marcucci, lo scorso anno impegnato in serie B con la maglia dell'Entella. La società nerazzurra, superando la concorrenza di diverse formazioni di Lega Pro, ha siglato con il calciatore romano un contratto di un anno. Il mediano, classe 1999, è cresciuto nelle giovanili della Roma dove ha trascorso undici stagioni, diventando il capitano della formazione Primavera. Ha vestito le maglie del Foggia e dell'Imolese prima di approdare in terra ligure. Ma non è finita qui, il Latina infatti ha chiuso altre trattative. Ritorna a casa il difensore 24enne Alessandro Celli, proveniente dal Pescara. Presi anche l'attaccante Andrea Zini (classe 1998), ex Arezzo in serie C, l'ultimo anno alla Pianese nei Dilettanti e l'esterno difensivo del 1994 Giuseppe Nicolao, scuola Napoli, l'ultima stagione tra le fila del Nardò. Oggi il club dovrebbe ufficializzare altri arrivi.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA