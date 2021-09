Giovedì 2 Settembre 2021, 05:02

Al fianco di tutte le donne, quelle più vicine, quelle più lontane. L'associazione Diritto&Donna di Gaeta, in collaborazione con Voci nel Silenzio di Minturno, promuove una raccolta fondi a favore di donne e bambini afghani, ora più che mai bisognosi di sostegno morale e materiale. L'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Pangea Onlus, impegnata a Kabul dal 2003 e che adesso proverà a proseguire nella sua opera senza abbandonare l'Afghanistan, dopo aver sviluppato, prima dell'avanzata dei talebani, il Progetto Jamila per migliorare la condizione delle donne e delle loro famiglie, attraverso un circuito di microcredito, integrato con servizi formativi, educativi e sociali. Diverse le modalità per effettuare una donazione: tramite l'associazione Diritto&Donna, con un bonifico bancario: IT 82 S 03599 01899 053728501931,c/o Banca Popolare del Cassinate, intestato ad Associazione Diritto&Donna, specificando la causale del versamento Emergenza Afghanistan; o tramite la Fondazione Pangea Onlus, con bonifico bancario, versamento su conto corrente postale oppure online, con carta di credito o PayPal, cliccando sul link: https://pangeaonlus.org/contributo/emergenza-afghanistan/. Inoltre, nei prossimi giorni, presso le più importanti attività commerciali di Gaeta e Minturno, saranno disponibili dei salvadanai per rendere ancora più semplice la possibilità di donare. «Le due associazioni del Golfo, da sempre accanto a chiunque subisca violenza in ogni sua forma e genere - osserva l'avvocato Valeria Aprile (nella foto), presidente di Diritto&Donna - non potevano restare inerti davanti alle necessità e alla richiesta di aiuto provenienti da donne e bambini afghani. Per quanto è nelle nostre possibilità, con questa iniziativa cercheremo di fornire un sostegno economico attraverso la Fondazione Pangea che saprà come meglio impiegare i fondi che riusciremo a raccogliere».

