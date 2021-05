1 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







ATLETICA

L'attività dell'atletica, svolta all'aperto, non s'è mai fermata e in questa fase si continua a lavorare per le gare a squadre. Giampiero Trivellato, presidente provinciale della Federazione italiana d'atletica leggera, analizza il momento e rilancia la necessità di prepararsi alla ripartenza dello sport giovanile a medio e lungo termine. «Il nostro movimento è molto buono ed è sicuramente in salute anche se è evidente che il Covid-19 abbia avuto il suo impatto su qualsiasi attività sportiva, anche se, per quanto riguarda l'atletica, posso dire che l'attività non s'è fermata anche se chiaramente abbiamo seguito tutte le indicazioni tra cui l'attività sportiva solo all'aperto senza utilizzare le palestre e tantomeno gli spogliatoi - spiega Trivellato - L'attività a squadre? Questa è certamente un po' più problematica poiché, in vista delle qualificazioni imminenti, non abbiamo la possibilità di poter avere a disposizione le squadre al completo visto che qualche atleta è stato obbligato alla quarantena per via di contagi di compagni di scuola». In questo periodo l'impianto di atletica di via Botticelli, a Latina, oltre alla normale attività della pista, ha aperto le porte anche ad altri sport. «Mentre molti podisti possono allenarsi su strada o nei parchi, sempre rispettando le regole, per quanto riguarda la pista abbiamo la fortuna di avere a disposizione una struttura che si estende su tre ettari, per questo abbiamo messo a disposizione, nei limiti del possibile, alcuni spazi all'aperto ad altre discipline sportive come pallavolo, arti marziali e altri tipi di sport, questo perché come Federazione, crediamo sia corretto lavorare in solidarietà in questo momento di disagio per tutti - aggiunge il presidente - Ci sono anche associazioni con ragazzi con disabilità e tutti gestiscono i propri protocolli, senza poter utilizzare gli spogliatoi». Il futuro dell'atletica è sempre legato a doppio filo con gli impianti, molti dei quali, in provincia di Latina, sono inutilizzabili o particolarmente deteriorati. «Il problema dell'impiantistica è una costante nella nostra provincia - conclude Trivellato - una soluzione può essere rappresentata da mini-impianti, strutture che si possono realizzare laddove manchino completamente, si potrebbe incentivare la pratica sportiva, quando sarà possibile ripartire, con campi a costi non eccessivi per un'amministrazione».

Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA