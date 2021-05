13 Maggio 2021

Il carpigiano Gregorio Paltrinieri riporta in Italia l'oro europeo nella 5 km in acque libere a distanza di dieci anni. Sul lago artificiale di Lupa Lake a nord di Budapest è la sua prima affermazione individuale in ambito continentale nel nuoto di fondo al termine di una gara straordinaria. Dietro la medaglia del campione olimpico dei 1.500 a Rio 2016 c'è il lavoro oscuro che dal 2018 vede in prima linea il gaetano Roberto Baldassarre, figlio d'arte - papà Enzo è l'attuale dt della Serapo Sport che nello staff azzurro ricopre il ruolo di tecnico del centro studi per le riprese video. Un compito prezioso quello orchestrato dal biomeccanico che collabora nella raccolta e analisi dei dati: dalle metodologie dell'allenamento alla valutazione funzionale della prestazione e allo stato di condizione degli atleti. «Affianco gli allenatori nel monitoraggio delle gare analizzando le varie azioni e tutti i parametri in modo da sviluppare e influenzare le perfomance», sottolinea il 32enne professionista sposato con la romana Federica Vitale, l'ex fuoriclasse del fondo, argento e bronzo ai Mondiali di Montreal e di Roma. Ieri, sempre nella stessa distanza, il tricolore è sventolato alto anche grazie al terzo posto del toscano Dario Verani, compagno di squadra alla Livorno Aquatics del talento made in Latina Matteo Ciampi.

