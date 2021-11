Giovedì 25 Novembre 2021, 05:02

Un ragazzo di appena 17 anni è finito agli arresti nel capoluogo pontino perché scoperto con droga e denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio. I militari della compagnia della Finanza di Latina erano impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio, quando hanno fermato il giovane. Nel corso delle fasi di controllo e identificazione il minorenne ha però mostrato evidenti segni di nervosismo che hanno indotto i finanzieri a procedere a una verifica più approfondita e a una perquisizione personale che ha consentito di trovare e sequestrare la droga. In tasca il ragazzo nascondeva infatti 34 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana, suddivisi in alcuni involucri pronti per essere venduti. Insieme allo stupefacente è stato sequestrato anche un tritaerba, un coltello a serramanico e la somma in contanti di 700 euro. Informato il pm di turno della procura della Repubblica per i minori di Roma, il 17enne è stato dunque arrestato in flagranza di reato per violazione della disciplina del testo unico sugli stupefacenti. L'intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo voluto dal comando provinciale.