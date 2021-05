14 Maggio 2021

IL PROGETTO

Un progetto innovativo, la collaborazione con l'università e la salvaguardia di tutti i settanta posti di lavoro. E' quanto sta accadendo alla Nalco di Cisterna di Latina, in quella che era stata definita la «prima azienda vittima del Covid».

Grazie all'impegno e alla buona volontà di un imprenditore, Francesco Borgomeo, e alla collaborazione dell'attuale proprietà, la Ecolab, oltre ovviamente al lavoro dei sindacati, si è arrivati a un accordo che salverà l'azienda e anzi la porrà al centro di un nuovo sviluppo industriale che guarderà verso il futuro. Si tratta infatti di un progetto di rilancio basato sull'economia circolare che in 1218 mesi potrebbe già vedere la luce se le autorizzazioni arriveranno nei giusti tempi.

L'INCONTRO

Ieri pomeriggio i lavoratori hanno incontrato presso lo stabilimento l'imprenditore Francesco Borgomeo insieme all'amministratore delegato della Ecolab, Costantini e ai sindacati e a grandi linee è stato spiegato che «l'attuale società ha accettato di cedere le attività dello stabilimento per un rilancio che guarda al futuro coinvolgendo anche l'Università di Latina per lo sviluppo del biopolimero, ovvero una plastica ricavata da materiali compostabili e per un progetto sulle acque reflue spiega Sandro Chiarlitti, segretario della Cgil di categoria che fin dall'inizio ha seguito la vertenza che aveva molto spaventato i lavoratori Importante sottolineare che tutti i posti di lavoro saranno salvati e anzi è probabile anche uno sviluppo in futuro per l'inserimento di professionalità specializzate nel settore».

IL PRIMO PASSO

Ovviamente in un primo step di riconversione e istallazione dei nuovi macchinari ci sarà bisogno della cassa integrazione. «Ma il cambio di visione in questo momento così difficile è determinante per sviluppare un polo all'avanguardia e proiettato verso il futuro», spiega ancora Chiarlitti che ci ha tenuto a sottolineare anche l'impegno che l'attuale proprietà ha dimostrato nei confronti dei suoi dipendenti che non rischiano più il posto di lavoro.

LE PERSONE AL CENTRO

«Mettendo al centro le persone. Forse è l'unica multinazionale che ha agito in questo modo - continua Sandro Chiarlitti - almeno guardando alle ultime vertenze in atto sul territorio. E' una soddisfazione grande perché la crisi dovuta al Covid ha solo peggiorato quella in atto sul territorio ormai da molti anni, ma è evidente che l'imprenditore Borgomeo ha visto in questa azienda qualcosa di positivo che l'ha spinto a voler investire e a credere in uno sviluppo sostenibile del sito. Ora la parola passa alle istituzioni che avranno un ruolo determinante nel concedere le autorizzazioni nei giusti tempi», conclude.

Francesca Balestrieri

