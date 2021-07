Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

TENNIS

Sognare non costa nulla. Oggi sull'erba di Wimbledon Liudmila Samsonova, per gli amici Luda, la ragazzina cresciuta in Liguria, ma che vive e si allena da ottobre al Tennis Club Nascosa di Latina (già sede del centro tecnico Fit donne) seguita come unombra dal coach Daniele Silvestre, con lei a Londra, non conosce ostacoli. Dopo aver eliminato Sloane Stephens, una che ha già uno Slam nel palmares (Us Open 2017), va all'attacco della ceca Karolina Pliskova per un posto nei quarti di finale sui prati verdi della Regina. Un'impresa titanica - per la prima volta in carriera ha centrato gli ottavi di finale di uno Slam - per la giocatrice nata in Russia, a Olenegorsk, ma cresciuta sin dall'età di un anno in Italia, che ha rappresentato dal 2014 al 2018. Aveva cominciato la stagione al numero 127 del ranking ed è già certa di rientrare tra le prime 60 alla fine di questo torneo (al momento sarebbe la n. 54), ma per come sta giocando è difficile porle dei limiti. Servizio potente (punte di 200 all'ora), spinge con decisione e mette a frutto il suo gioco che si è costruita dentro in tanti anni di lavoro: i 7 alla scuola di Riccardo Piatti a Bordighera, poi il periodo con il team dei fratelli Piccari ad Anzio, ora al Nascosa dove è seguita anche da Danilo Pizzorno, il guru delle videoanalisi, e dal preparatore atletico Umberto Ferrara. La ragazza dal fisico possente, 22 anni compiuti l'11 novembre scorso, che a 16 sosteneva l'allenamento con Andreas Seppi, è arrivata alla seconda settimana del Major londinese, battendo l'estone Karolina Kanepi ex 15 del ranking e le due statunitensi Jessica Pegulaha e Stephens, che, al primo turno aveva eliminato Petra Kvitova, due volte vincitrice dei Championship. La russa sulla superficie verde è strepitosa, come aveva già dimostrato anche al recente torneo 500 di Berlino, il suo primo titolo vinto dopo aver messo al tappeto avversarie come Vondrousova, Kudermetova, Keys, Azarenka e Bencic, tra le prime 41 del mondo. Luda viene da dieci vittorie consecutive e ora serve il match perfetto contro la Pliskova, di sette anni più grande, che nel 2017 è stata leader delle classifiche mondiali per otto settimane consecutive: vanta 16 vittorie ai tornei Wta (i Premier 5 di Cincinnati 2016 e Roma 2019) e una finale agli Us Open 2016. Il new wave dei coach italiani è Silvestre, 39 anni da poco, che ha seguito in passato anche l'azzurra Camila Giorgi e ora si gode il suo talento che oggi a Wimbledon vuole scrivere un'altra pagina memorabile.

Andrea Gionti

