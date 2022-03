Sabato 12 Marzo 2022, 08:55

In tutti i Comuni amministrazioni locali al lavoro per la sistemazione di donne e bambini in arrivo dall'Ucraina. I primi arrivati a Cisterna sono ospiti presso amici residenti in città. I piccoli connazionali faranno da interpreti ai loro coetanei scappati dalla guerra per aiutarli a portare avanti gli studi nelle scuole di Cisterna. Il sindaco Valentino Mantini mercoledì ha accolto tre sorelle con i loro quattro figli. «Siamo venuti qui per darvi il lungo abbraccio dell'amministrazione comunale e della comunità di Cisterna ha detto Mantini vogliamo provare a restituire la dignità e la libertà a voi persone, che ogni guerra toglie. Per questo penseremo a voi, all'inserimento scolastico dei vostri figli, a farvi sentire a casa».

Con il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini c'erano l'assessore al welfare e politiche sociali Carlo Carletti e il consigliere delegato alla salute Francesco Maggiacomo. «Abbiamo mostrato loro la casa in cui verranno ospitati spiega Carletti - con noi c'erano gli operatori della cooperativa che hanno in gestione gli appartamenti della Prefettura. Abbiamo confermato, tramite dei loro amici ucraini che abitano a Cisterna, che ci saremmo occupati di loro. Martedì e mercoledì ci incontreremo con gli istituti scolastici per armonizzare l'inserimento con l'aiuto dei bambini che già frequentano le scuole di Cisterna e potranno essere i loro tutor e aiutarli nel comprendere le lezioni. Sono già ospiti di parenti che vivono a Cisterna altre nove persone tra donne e bambini. Li accogliamo in sicurezza. I quattro ragazzi, che hanno già fatto il percorso sanitario, verranno inseriti nelle classi già dalla prossima settimana. Sono 37 le famiglie di ucraini e vivono prettamente nelle zone del centro città».

I tre nuclei familiari sono stati ospitati presso un appartamento di Cisterna messo a disposizione dalla Prefettura di Latina, e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio. Al loro arrivo in Italia, le mamme e i minori, sono stati presi in carico dalla Asl di Latina per l'espletamento delle azioni necessarie per il contenimento del contagio da Covid-19 e per l'attività di screening e di somministrazione della vaccinazione. Una risposta concreta all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione in fuga conclude Mantini ringrazio la Prefettura per l'eccellente ruolo di coordinamento messo in campo, i servizi sociali e la protezione civile per l'impeccabile supporto offerto anche in questa emergenza.

