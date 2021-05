24 Maggio 2021

L'EVENTO

Il pregiato olio pontino trionfa nella 29^ edizione del premio nazionale Ercole Olivario di Perugia. L'evento, trasmesso anche in diretta streaming dal Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria, ha incoronato ancora una volta tre aziende agricole dominatrici al concorso riservato alle migliori produzioni olivicole italiane. L'olio pontino ha scalato la vetta della più importante kermesse nazionale di settore, portando a casa tre riconoscimenti prestigiosi.

L'azienda agricola biologica Lucia Iannotta Bio (DOP Colline Pontine) di Sonnino si è classificata al primo posto nel DOP Intenso, l'azienda Cosmo Di Russo (Olio Don Pasquale) di Gaeta ha ottenuto la menzione Olio Monocultivar e l'azienda agricola biologica Paola Orsini Bio di Priverno la menzione di Merito Impresa Donna.

«Il responso della giuria dell'Ercole conferma ancora una volta l'eccellenza dell'olivicoltura del territorio pontino, e in particolare del nostro olio monovarietale da Itrana ha commentato Luigi Centauri, presidente del Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole Latina). E' una grande emozione ricevere un premio di questa portata che testimonia il lavoro certosino e continuativo profuso in questi anni e conferma che la nostra provincia è di altissimo livello», sottolinea Cosmo Di Russo.

Il successo è arrivato dopo il recente certificato di Eccellenza nella 18esima edizione della rassegna nazionale della Regione Marche Oli monovarietali 2021, organizzata dall'Assam. Un riconoscimento per la valorizzazione delle cultivar autoctone italiane. Un percorso basato su un modello di olivicultura semplice, efficace, collaudato e duraturo, con una identità chiara e territoriale, unendo biodiversità, varietà, compatibilità ambientale e altre qualità. In quell'occasione sono state insignite con voto 8 le aziende Alfredo Cetrone (Sonnino), Americo Quattrociocchi (Terracina), Lucia Iannotta (Sonnino) e Cosmo Di Russo (Gaeta).

Andrea Gionti

