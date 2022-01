Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO

Per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, il Latina Calcio 1932 si affida ai propri attaccanti. Gli uomini gol a disposizione del tecnico Daniele Di Donato sono stati tra i protagonisti dell'ultima parte del 2021 e promettono di ripetersi anche nel girone di ritorno del girone C di Lega Pro. Hanno avuto un po' di difficoltà nei primi mesi, ma poi con il passare del tempo e con una condizione fisica ottimale sono riusciti a farsi valere: Carletti, Sane e Jefferson rappresentano ora delle armi importanti per la squadra pontina, grazie alla loro vena realizzativa hanno permesso ai nerazzurri di cambiare ritmo e scalare diverse posizioni in classifica. C'è da dire che Cristian Carletti non aveva iniziato male la stagione, firmando con una doppietta la prima vittoria tra i professionisti, quella interna contro la Paganese. Una settimana più tardi il centravanti proveniente dall'Arezzo ha colpito anche al Partenio Lombardi contro l'Avellino, per poi fermarsi inaspettatamente. L'astinenza del suo bomber principe si è rivelato un bel problema nei primi due mesi per Daniele Di Donato vista la scarsa propensione al gol di Rosseti (ancora out) e la difficoltà ad incidere del baby Mascia, anche lui adesso ai box a causa di un infortunio al ginocchio. Il lampo di Sane con il Picerno ha fatto intravedere una luce, così come i due gol consecutivi di Jefferson a fine ottobre, di cui uno pesantissimo contro la Fidelis Andria. Segnali incoraggianti non frutto del caso, bensì di un processo di crescita che ha portato alla svolta definitiva nel 4-1 con il Campobasso, regolato con le doppiette di Carletti e Sane, mai così affiatati e protagonisti della scena. Dal successo con i molisani, gli avanti nerazzurri hanno letteralmente preso per mano una squadra divenuta granitica, maggiormente consapevole dei propri mezzi e più lucida nelle fasi cruciali delle gare. Carletti, dopo aver messo al tappeto anche il Messina, ha firmato la storica vittoria con il Palermo, probabilmente il punto più alto raggiunto dai pontini durante tutta l'annata. Sane, grazie un gioiello di rara bellezza, ha messo ko il Catania, mentre Jefferson con il penalty del momentaneo 3-2 con il Monterosi ha ritrovato confidenza con la porta avversaria. In tutto i tre centravanti del Latina hanno messo a segno 15 gol: ai 7 di Carletti si uniscono i 4 realizzati dal senegalese e dal brasiliano. Un buon bottino, da migliorare nel girone di ritorno per permettere al Latina di arrivare presto alla salvezza. A iniziare proprio dalla sfida di prestigio con il Foggia, avversario di livello ma assolutamente alla portata di capitan Esposito e compagni

RIPARTENZA

Eccellenza e Promozione si preparano a tornare in campo dopo il periodo di sosta forzata. Il CR Lazio ha infatti reso noto il calendario dei recuperi e di ripresa dei tornei regionali. Già mercoledì prossimo, ad esempio, andrà in scena il derby di Promozione tra Latina Borghi Riunti e Nuovo Cos Latina, oltre al match che si disputerà in terra ciociara tra Roccasecca San Tommaso e Virtus Faiti. Una volta terminati i match saltati causa positività si ricomincerà come da programma il 13 febbraio. In Eccellenza si scenderà in campo a partire dal 30 gennaio.

Davide Mancini

