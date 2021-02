Un giorno George Orwell ha detto: «La realtà esiste solo nella mente umana e non altrove». Ho interpretato questa frase pensando che ognuno di noi vive la propria vita secondo una personale lettura: tutti noi interpretiamo lo scorrere degli eventi a seconda dei nostri valori che, essendo in continuo mutamento, ci portano sempre a vedere la realtà da diverse prospettive.

Io, in base alle esperienze vissute, ho sviluppato e modificato i miei valori nel tempo. Penso che seguire la massa sia una cosa comune a molti e anche io l'ho fatto fino a quando mi sono reso conto che penalizzava la persona che giorno dopo giorno sto cercando di costruire, mascherandola; mi impegno ogni giorno, nel mio piccolo ma con caparbietà, a dare piena luce ai valori che la mia famiglia e la scuola mi stanno dando e non voglio avere paura di mostrarli. Il gesto di Willy lo ripeterei senza esitazione anche io; la peculiarità che accomuna le persone di indole altruista, secondo me, è l'orgoglio che si prova dopo aver aiutato qualcuno perché solo in quel momento ci si sente bene.

Mi chiedo spesso: cosa prova chi decide di non intervenire quando vede qualcuno essere pestato a sangue, preferendo non accorrere in aiuto? Forse la risposta è: mancanza di coraggio. Allora mi dico che l'errore sta proprio nel fermarsi a quella parola, coraggio, che in sé è astratta, senza cercare di concretizzarla in modi di agire.

Il coraggio, per me, è una virtù che ognuno di noi possiede sotto diverse forme; in una situazione come quella accorsa a Willy, certo che paura e immobilismo sono le prime reazioni che hanno tutti, ma chi riesce a trasformare quel concetto astratto in amore e voglia di dire no ad ogni perdita di umanità, è in grado di realizzare qualcosa di veramente concreto: aiutare il prossimo!

Questo è per me il coraggio di cui abbiamo bisogno. Non credo di diventare un uomo di successo ma sicuramente ambisco a diventare un uomo di valore, questo è importante per me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA