Domenica 11 Luglio 2021, 05:00

CANOTTAGGIO

Sarà il terzo formiano, dopo il pallanuotista Salvatore Gionta (oro a Roma '60 come capitano del Settebello e bronzo ad Helsinki '52) e il pallavolista Salvatore Rossini (argento a Rio de Janeiro 2016), a prendere parte ad una Olimpiade. «Un bellissimo traguardo», confessa il giovane Sergio Forte, che domani salirà sull'aereo per Tokyo con la Nazionale italiana di canottaggio, dove ricopre il ruolo di fisioterapista. Il rientro sarà il primo agosto, tre settimane di avventure a cinque cerchi con l'elevata responsabilità di tutelare e supervisionare il perfetto funzionamento dei 26 atleti (15 uomini e 11 donne) convocati dalla Federazione presieduta da Giuseppe Abbagnale. Il 1° luglio a Sabaudia, sede degli allenamenti preolimpici e del centro remiero dei gruppi sportivi, è stata ufficializzata la squadra guidata dal dt Franco Cattaneo che difenderà il tricolore alla XXXII edizione che si terrà nelle acque del Sea Forest Waterway, campo di regata situato sull'isola Central Breakwater, adiacente al Tokyo Gate Bridge. «La tradizione del canottaggio è sotto gli occhi di tutti sottolinea il professionista pontino è uno sport che ha sempre regalato tantissime sensazioni. Anche in Giappone siamo sicuri che non mancheranno le soddisfazioni puntando, in particolare, su fuoriclasse della nostra provincia come Simone Venier e Matteo Lodo, che le medaglie olimpiche le hanno già assaggiate. Ma è tutto il team che è motivato a dare il massimo e sono convinto che non deluderanno, grazie alla lunga e attenta preparazione che abbiamo svolto a Sabaudia». Trentasei anni da festeggiare il 19 luglio (possibilmente con medaglie), dieci dei quali trascorsi al servizio della Nazionale di canottaggio, Forte ha preso parte nella sua giovane ma intensa carriera a diversi Mondiali ed eventi internazionali. Sarà affiancato dal medico Nicola Pucci. «Durante l'anno e nei ritiri spiega il titolare di uno studio fisioterapico c'è uno staff di professionisti di grande esperienza, che permettono di assicurare ai nostri atleti tutta l'assistenza di cui hanno bisogno. Non posso nascondere che l'emozione è tanta, sarà la mia prima Olimpiade e sarà un onore rappresentare la mia città». Andrea Gionti

