Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

Un esordio da incorniciare per il giovanissimo portiere della Littoriana calcio a 5, Matteo Cascarini. Al debutto con la maglia nerazzurra, è stato infatti l'autentico protagonista del passaggio del primo turno di coppa Lazio contro l'Asd Flora 92. Il match tra le due formazioni che militano nel campionato di serie C2 si era concluso sul 4-4 dopo un incontro a dir poco rocambolesco, con i padroni di casa raggiunti proprio nel finale di gara dopo essere stati addirittura avanti di due reti. Ai calci di rigore, l'estremo difensore della Littoriana ha intercettato due penalty regalando così il successo agli uomini di mister Fabio Padula. Per Cascarini, dopo due anni trascorsi come secondo portiere, c'è stato modo di esordire in prima squadra a causa dell'infortunio del titolare Alessandro Cacciotti. Senza alcun timore, il giovane classe 2005 ha difeso i pali della Littoriana dimostrando di poter essere un valore aggiunto anche in campionato. Sino a questo momento i pontini hanno totalizzato sei punti in classifica nelle prime quattro giornate. In estate è stata allestita una rosa di tutto rispetto con l'obiettivo di posizionarsi nei quartieri alti della classifica. Domani sera, alle 21 a Borgo Faiti, è in programma il match contro il Lido Il Pirata Sperlonga, formazione costruita per provare a vincere il campionato. Un'occasione importante per il quintetto di Latina, desideroso di dimostrare il proprio valore contro avversari di alto livello.

