2 Giugno 2021

SABAUDIA

Sabaudia si prepara ad ospitare in grande stile la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio. Mancano solo due giorni al via ufficiale, per un fine settimana che si preannuncia elettrizzante. Riportare il canottaggio di livello internazionale all'ombra del Circeo ha richiesto una profonda riorganizzazione, oltre che un adeguamento delle strutture. Ma oltre agli atleti e ai tecnici, c'è un'altra formazione decisamente importante, pronta a dare il meglio di sé durante il fine settimana. Parliamo dei volontari, staff composto da circa 270 persone, suddivise tra studenti e civili, coordinate dallo Human resource manager Gennaro Silvestri, che daranno un supporto fondamentale all'organizzazione. Tanti i compiti assegnati al gruppo operativo, suddiviso in gruppi e posizionato in tutti i ruoli chiave dell'evento. Dall'accoglienza al parco barche, oltre ai pontili, zona d'arrivo, acqua e terra. Accanto ai 100 civili, spiccano 170 studenti del liceo scientifico e istituto tecnico Giulio Cesare di Sabaudia, il liceo scientifico G.B. Grassi di Latina e l'istituto statale di istruzione secondaria superiore Teodosio Rossi di Priverno. Un coinvolgimento possibile grazie all'intesa firmata tra comitato organizzatore e MIUR a dicembre 2019. Per tutti sono stati programmati anche momenti formativi e di incontro, fondamentali per acquisire il bagaglio di conoscenze necessario per operare all'interno di un grande evento. I volontari saranno riconoscibili con delle divise studiate ad hoc per la manifestazione, nulla è stato lasciato al caso per una kermesse che vuole entrare nella storia. Ci sarà anche un aiuto non indifferente da parte dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, preparati a gestire lo svolgersi della tappa che coinvolge Sabaudia Il nucleo Anc Sabaudia, di cui è presidente e coordinatore il maresciallo Enzo Cestra, ha accolto la richiesta del World Rowing Cup, diretta dal general manager Luigi Manzo, di assicurare dodici volontari presso il Lago di Paola. Tramite il coordinamento di Enrico Lorenzetti, ottenuto il supporto dei nuclei Anc Aprilia, Anc Latina e Anc Terracina, i volontari controlleranno i valichi di accesso del teatro della manifestazione che per altro sarà regolamentato da rigide norme anti-Covid, al fianco delle forze dell'ordine e in stretta sinergia con la sala operativa di protezione civile.

Davide Mancini

