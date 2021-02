© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOUn video per raccontare il lungomare di Latina nell'ottica della promozione ecologica, naturalistica, sportiva in tempi di Covid. Il Comune di Latina, con determina dell'ufficio Staff del sindaco, ha affidato la realizzazione del documentario all'associazione culturale Garage Zeami, con sede nel capoluogo. Il costo dell'operazione è di 13mila euro. L'obiettivo è mettere in evidenza le ricchezze dei luoghi, valorizzando gli aspetti di cura del territorio da parte della cittadinanza, della partecipazione e del volontariato attivo.L'incarico costituisce una delle tappe inserite nel percorso di iniziative volte a favorire la fruizione del litorale nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid 19: divieto di assembramento e mantenimento del distanziamento sociale, come previsto con delibera di giunta di fine gennaio, su indirizzo del vice sindaco Maria Paola Briganti e dell'assessore all'Ambiente Dario Bellini. Dai principi della stessa deliberazione scaturisce la pedonalizzazione del tratto da Capoportiere a Rio Martino con le iniziative Buona Domenica, già sperimentata il 7 febbraio. Prossimo appuntamento già fissato per il 28, dalle 9 alle 17. Altra tappa sarà rappresentata dalla promozione di un concorso fotografico che tragga spunto dal tema del valore delle zone umide e della ricchezza della biodiversità del territorio, che possa rinnovare il valore dell'adesione al trattato di Ramsar nella ricorrenza del cinquantenario.Tornando al documentario affidato a Garage Zeami, con la determinazione si accoglie la proposta pervenuta dalla stessa associazione di realizzare un prodotto audiovisivo, per la durata di 30 minuti, che possa coniugare la necessità di raccontare la storia del nostro mare, i suoi cambiamenti e gli interventi di tutela con quella di comprendere quanto il futuro del mondo sia nelle nostre mani, realmente. Previste interviste, testimonianze, lasciate alla libera elaborazione delle professionalità dell'attrice e autrice di Latina Arianna Mattioli (nella foto), dell'attore e regista teatrale tra i più attivi degli ultimi anni Lorenzo Lavia, e degli altri artisti dell'associazione.R.Cam.© RIPRODUZIONE RISERVATA