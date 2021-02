© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINEAngelo Travali, 35 anni, conosciuto come Palletta, è senza dubbio la figura apicale del clan nelle 350 pagine dell'ordinanza dell'inchiesta Reset firmata dal gip Andrea Fanelli. Da capozona nominato da Costantino Cha Cha Di Silvio diventa il vertice dell'associazione criminale dopo il suo arresto. Nelle ricostruzioni della Direzione distrettuale antimafia rese possibili dalle dichiarazioni dei pentiti Renato Pugliese e Agostino Riccardo, Palletta è autore di reati gravi, spedizioni armate (contro due pusher che voleva costringere a spacciare per lui) e anche la partecipazione all'omicidio di Nicolas Adrian Giuroiu. «Ha utilizzato la violenza scrive il magistrato come strumento privilegiato per imporre il suo predominio sugli altri clan e sui singoli spacciatori operanti nel territorio pontino e lo ha fatto anche al solo fine di apparire forte sul territorio, per acquisire visibilità e rispetto mediante l'intimidazione». La sua forza non è venuta meno neanche con la detenzione, come dimostra l'operazione Astice che ha svelato la corruzione di un ispettore di polizia penitenziaria per ottenere benefici anche in carcere. Proprio la dimostrazione di potere era stata la motivazione principale che aveva spinto Angelo Travali a partecipare all'omicidio Giuroiu, rapito, freddato a colpi di arma da fuoco e poi gettato in un pozzo. E a raccontarne i dettagli sono ancora i collaboratori di giustizia: «Non aveva particolari problemi con il ragazzo ucciso racconta Pugliese Conoscendo Angelo ritengo che lo abbia fatto perché voleva mostrare a Latina la sua potenza, che aveva gente che sparava per lui, in questo caso Manuel Ranieri. Voleva quindi dimostrare che non solo era un importante venditore di droga, ma che aveva forza anche nei confronti di altri gruppi criminali. Allo stesso modo si comportò quando fu sparato al tabaccaio, lo diceva a tutti, voleva far vedere che aveva armi a disposizione, che era passato all'azione». Il messaggio ai rivali era quindi chiaro: nessuno doveva toccare i Travali perché avevano gente pronta a sparare per loro. Ogni meccanismo, ogni dinamica e ogni ruolo all'interno della struttura organizzativa del clan è descritto da Pugliese e Riccardo, pienamente inseriti nel gruppo. I due, dopo gli arresti di Don't Touch, erano infatti transitati dal gruppo Cha Cha- Travali a quello dei Di Silvio di Campo Boario ma, come rileva il gip nelle pagine dell'ordinanza, «tra i due clan non c'erano ragioni di rivalità o inimicizia in quanto avevano fino a quel momento operato in perfetta sintonia sulla base di un tacito accordo di pacifica ripartizione del territorio». I due gruppi dunque «avevano operato in perfetta sintonia fino a quando l'operatività del clan facente capo a Costantino Di Silvio detto Cha Cha e ai fratelli Angelo e Salvatore Travali, subiva una brusca interruzione a causa degli arresti dei principali esponenti dell'associazione, a cui seguiva una contestuale espansione dei Di Silvio anche nelle zone sottoposte al controllo dei Travali». Prima che l'operazione Don't Touch arrivasse però a smantellare la prima organizzazione criminale, Angelo Travali, come riferiscono i collaboratori di giustizia, «stava prendendo sempre maggiore potere e forza e non sempre ascoltava quello che gli diceva Cha Cha». «Dopo gli arresti proseguono ci siamo convinti che il ruolo di Cha Cha era ormai in declino. Bastava guardarlo in gabbia durante le udienze del processo, molto dimagrito, per capire che aveva mollato». Lo stesso non è successo evidentemente ad Angelo Travali, che anche dal carcere, come accertato dagli investigatori a più riprese, riusciva a gestire le attività illecite legate alla droga.Laura Pesino© RIPRODUZIONE RISERVATA