L'INIZIATIVA«Un concorso importante che si inserisce in un contesto delicato», sono le parole del dirigente del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina Sergio Arizzi in merito a Che cosa è importante per me il premio bandito da Il Messaggero e rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni alla memoria di Willy Monteiro ed Emanuele Morgante. «Uno dei nostri argomenti nel piano dell'offerta formativa prevede proprio un protocollo contro il bullismo e cyberbullismo con l'obiettivo di sensibilizzare personale scolastico e ragazzi. Nel programma di educazione civica spiega il dirigente si lavora in team anche in progetti trasversali con riferimento ai fenomeni legati al bullismo che purtroppo è sempre stato presente, ma che ora trova la sua massima espressione con l'on line».LA FORMAZIONEIl Grassi ha anche due docenti referenti all'interno della scuola per fare formazione ai colleghi: «Un passaggio fondamentale perché chi si aggiorna può formare gli altri. In questo modo tutti sanno come intervenire e come captare i segnali all'interno di una classe».Ecco perché il concorso rappresenta un ottimo messaggio: «Credo che mai come ora ci sia un'emergenza educativa per i giovani, quasi sempre assorbito dai social, il concorso esce da questi schemi e permette di esprimersi da un punto di vista più elaborato perché richiede una riflessione più approfondita».LA PREVENZIONEIl dirigente ha fatto un ragionamento considerando l'alto numero di studenti del suo liceo: «Tanti sono gli input che ci arrivano sul tema, ma credo che fondamentale sia la prevenzione. L'attenzione è sempre alta e anche nel regolamento di istituto esiste un decalogo di azioni che non possono essere messe in atto durante le lezioni e ho trovato un collegio dei docenti assolutamente d'accordo con l'idea che la prevenzione sia fondamentale. Nel caso in cui si verificassero dei casi, il nostro regolamento non prevede solo la sanzione, ma anche una profonda riflessione su quanto accaduto».GLI STUDENTINon solo: «Ho parlato con i rappresentanti degli studenti molto spesso e anche loro credono che questa sia la strada giusta». Ecco perché il dirigente ha diramato il testo del concorso ai suoi studenti che avranno tempo fino al 20 febbraio per inviare un elaborato (all'indirizzo concorso-letterario@ilmessaggero.it). I migliori verranno pubblicati sul giornale e i ragazzi riceveranno come premio un tablet entro la fine del mese.Francesca Balestrieri