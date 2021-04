29 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'ACCORDO

Il protocollo di intesa per lo sviluppo del territorio pontino post Covid 19 siglato lo scorso febbraio da Unindustria Latina e dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl è entrato nella fase operativa.

E' stato costituito un Comitato Bilaterale che avrà il compito di gestire il rapporto tra le parti e monitorare ed analizzare i fondi europei e nazionali che saranno assegnati alla provincia di Latina per individuare le soluzioni fattibili per il comparto industriale. L'obiettivo è proprio quello di accrescere lo sviluppo industriale del territorio attraverso azioni che favoriscano gli interventi necessari al miglioramento delle aree industriali, ma ancora quello di monitorare lo sviluppo e l'avanzamento dei finanziamenti in materia di industria 4.0, green economy ed economia circolare.

«Il nostro territorio, l'economia pontina, le strutture economiche aziendali, le Amministrazioni Pubbliche e le Parti sociali devono essere pronte e proattive per saper realizzare, sfruttare, investire e portare a compimento, nei tempi previsti, tutti i finanziamenti in arrivo dall'EU che ricadranno sul territorio provinciale è scritto nell'accordo - Le parti si rendono disponibili a fornire, nel rispetto del proprio ruolo, ogni contributo necessario ad elaborare e promuovere l'attuazione di piani di investimento e di aiuto al sistema industrie e servizi del territorio». Le priorità emerse per la provincia di Latina riguardano i settori farmaceutico, manifatturiero e metalmeccanico, alimentare, turistico e delle infrastrutture. Priorità quindi all'autostrada Roma Latina, la Cisterna - Valmontone, la Pedemontana di Formia e il raddoppio Campoleone-Aprilia. A questo si aggiunge l'intenzione di dare sostegno allo sviluppo economico, promuovere la deindustrializzazione dei siti dismessi e attrattività e cogliere le opportunità derivanti dall'istituzione del Fondo per il contrasto della de-industrializzazione dei territori della ex cassa del mezzogiorno. «L'azione di sviluppo territoriale spiegano da Unindustria - dovrà avvenire in sinergia tra Istituzioni, organizzazioni imprenditoriali e sindacali. La priorità sarà accrescere la competitività del territorio, con l'obiettivo di trattenere i capitali esistenti e attrarre gli investitori che guardano con interesse alla provincia».

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA