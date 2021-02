© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL GOLFORiscoprendo il Carnevale a Gaeta attraverso l'arte dei maestri cartapestai. Dall'aula consiliare del Comune c'è stato ieri mattina un collegamento video con gli studenti delle scuole medie Giosuè Carducci e Principe Amedeo e l'intervento del sindaco Cosmo Mitrano e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Gianna Conte. Protagonisti della videoconferenza l'etnomusicologo maranolese Ambrogio Sparagna, la tamburellista e cantante folk Valentina Ferraiuolo, il vice presidente dell'associazione Carristi del Golfo, Rolando Bozzella ed il maestro cartapestaio Ivan Ianniello. E' stata l'occasione non solo di festeggiare il Carnevale, ma anche di conoscere i segreti dei maestri cartapestai nella costruzione di una maschera o di un carro per il Carnevale.A Formia, nonostante le limitazioni dettate dalla pandemia che impedirà oggi le classiche sfilate di mascherine e carri allegorici lungo il corso principale e nella frazione di Penitro, è nata un'altra singolare idea: Per il Carnevale il Cappellaio Matto ti raggiungerà a domicilio. Destinata a grandi e piccini, si è fatto largo infatti dalla fantasia del regista e attore della compagnia Teatrarte, Enzo Scipione, un nuovo modo di portare allegria in città. Il Cappellaio Matto, uno dei personaggi interpretati a più riprese da Scipione, offre infatti la possibilità di raggiungere chiunque lo vorrà col suo breve spettacolo a casa. Oggi sarà quindi possibile, telefonando al numero 3200782841, chiedere al Cappellaio Matto di portare a casa propria il suo simpatico siparietto. Lo spettacolo si svolgerà nelle adiacenze, senza entrare realmente nelle abitazioni altrui, trovando così la soluzione ideale per rispettare tutte le norme anti contagio imposte dai decreti governativi. «Si trasforma, si cambia, ci si adatta spiega Enzo Scipione Non importa se è un terrazzo, un atrio di un condominio o una scala, l'importante è regalare un sorriso a tutti e noi artisti abbiamo l'obbligo di farlo».Sandro Gionti