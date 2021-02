TERRACINA

L'associazione «Le Colline di Santo Stefano» lancia un'altra sfida: costituire un nuovo cammino che ripercorra il tratto laziale dell'antico confine tra Stato Pontificio e Regno Borbonico. L'obiettivo è favorire la transizione verso la sostenibilità dei sistemi locali nell'area tra Frosinone e Latina, arricchendo l'offerta turistica e promuovendo un turismo sostenibile per 365 giorni l'anno, con un occhio di riguardo verso i residenti e non a loro discapito. Proprio una gran bella sfida. Un'analisi dettagliata e realistica si cela dietro questa proposta, a partire dal ricco patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di cui dispone l'area interprovinciale coinvolta, così come un'ampia zona collinare/boschiva. «In questa zona il turismo culturale è scarso e, in parte di essa, è presente un forte turismo balneare - spiega il presidente Fabio Barone- In tutta l'area esiste una discreta presenza turistica dovuta ad una buona residenzialità turistica dedicata (seconde case). Lo stato di fatto non consente un discreto flusso turistico per tutto l'anno». Lo sforzo è coniugare l'esperienza turistica propriamente detta con l'esperienza della scoperta del territorio e del suo patrimonio storico-ambientale, tangibile e intangibile. Un tipo di turismo che può essere praticato gran parte dell'anno e non relegato ad una sola stagione. «Lavorare quindi per diventare un polo attrattivo interprovinciale per un turismo di qualità, fatto di ospiti che amano le colline e la storia, è la sfida che intendiamo lanciare - continua Barone - Creare infrastrutture (sentieri, aree attrezzate, ecc) che saranno anche a disposizione delle scuole per attività formative all'aperto, delle associazioni sportive locali e di tutta la comunità. Darebbe un ulteriore contributo valorizzare e promuovere le varie reti sentieristiche di ogni Comune agevolando, anche con aiuti economici, la capacità di fare rete delle varie associazioni locali». Qualcosa di molto simile alla rete sentieristica di oltre 60 km messa a sistema nel territorio terracinese dallo sforzo congiunto di diverse associazioni certificandola Cai. «Vi lascio con una domanda finale- termina Fabio Barone- è possibile che le nostre città possano puntare sempre di più verso uno sviluppo integrato di area, ognuno contribuendo con le proprie peculiarità, date dalla storia dei centri storici, dai territori interni, dal mare e dalle zone periferiche agropastorali? Secondo me si può!».

Ri.Re.

